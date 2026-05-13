Goca Lazarević je svojevremeno bila u braku sa Milutinom Popovićem Zaharom, a njihova ljubavna priča trajala je punih petnaest godina. Iako su odavno krenuli različitim putevima, ostali su povezani kroz decu koju su dobili tokom zajedničkog života.

Ovako je protekao susret

Iako je Zahar umeo da u javnosti uputi i poneki provokativan komentar na račun bivše supruge, među njima danas vlada poštovanje i korektan odnos. To je potvrdio i njihov potpuno neočekivan susret u jednoj emisiji, koji je zabeležila ekipa Kurir.

Kada je ugledala bivšeg supruga, Goca je na trenutak ostala zatečena, dok joj je Zahar, u svom prepoznatljivom stilu i uz osmeh poručio da je ljubav među njima odavno prošlost, ali da njegove emocije prema njenim pesmama nikada nisu izbledele.

"Počela je da zanemaruje porodicu"

Podsetimo, o razlozima njihovog rastanka mnogo se pisalo, a Popović je jednom prilikom govorio o tome.

Milutin Popović Zahar i Goca Lazarević imaju dvoje dece

- Počela je da zanemaruje porodicu, decu je davala nekim cigankama da ih čuvaju. Ja to više nisam mogao da trpim. Moja deca su od talentovane zaista dece postala, iz ruke u ruku, video sam da pate, nema majke nikad kući a ja se nisam ženio s nekim da bih živeo i ja sam i deca bez majke i onda sam lepo predložio. Kupio sam joj kuću tamo prema Smederevu, tamo gde je Miroslav Ilić. Deci smo od toga, od te moje pare, sve pare sam ja dao, kupili po jedan stan tako da su svi zbrinuti od strane moje - otkrio je Zahar za Scandal!

Nedavno udario na njen izgled

Što se Goce tiče, nisam je prepoznao kad smo se videli skoro. Liči na neku Mongolku, to su neke kod pevačica fizionomije, koje iznenađuju. To su sve nekakve veštačke nuspojave bivših lepotica u koje smo se svi zaljubljivali.

Ove matorke i matorci vole da se podmlađuju, svako ima pravo na to, ali što se pojavljuju mlade žene, koje smatraju da moraju da se botoksiraju, to je šokantno. Žene na estradi, biti lep, to je već osam posto od onoga što se traži, dva posto je sluh i ostalo da uzmeš neke pesme koje te ubede da ti trebaju. To je nekako ceo paket da bi se uspelo na estradi.