Rijaliti programi već godinama unazad popularan su televizijski format koji prate milioni ljudi, a mnoge javne ličnosti okušale su se u nekom od njih.

Poznati pevač Amel Ćeman Ćemo je zajedno sa svojom koleginicom Majom Nikolić evocirao uspomene u jednom trenutku, na zajedničko učešće u rijalitiju.

Pevačica je, tim povodom, rešila da ga nagovori da ponovo uđe. Iako je dobio odličnu ponudu, Ćemo ju je odbio.

– Ja sam najbolje trenutke kreativnih svađa u rijalitiju u životu imala sa Ćemom. Ja i on se posvađamo, a posle toga jedemo zajedno, delimo klopu. On kapira moj sarkazam i kod njega sve može, on se ljuti, ugase se kamere i onda jedemo – prisetila se Maja, pokušavajući da ga ubedi da se ponovo prijave.

– To je bilo u mom prošlom životu, sada Maja me uporno nagovara na ta zlodela, ali ne bih da učestvujem u tome. Sve ima svoju cenu, a moja je visoka – jasan je bio Ćemo tada.

Dok su se prisećali prošlih dana, Maja je istakla da su se njih dvoje odlično slagali, pa mu je ponudila 30.000 evra da uđe u rijaliti sa njom na četiri meseca.

– Sa tom sićom se ti bavi, za tu količinu blamaže je premalo – zaključio je pevač tada.

"Bolest me je promenila"

Ćemo je operisao karcinom krajnika o čemu je javno govorio, ali kaže da je tu temu ostavio u prošlosti. On priznaje da mu je taj period borbe bio velika životna lekcija.

- Jeste to promenilo čoveka, ali ne menja nas samo takve ružne situacije, nas menjaju razne situacije. Menja nas muzika, vesti na TV-u, priroda. Evo do pre par godina nisam imao nikakve alergije, a sad u proleće imam strašne alergije. Bila je promena, a tek posle toga je bila ona sloboda, najveća sloboda. U životu je dovoljan sekund da se promeniš. Milion nekih situacija ti se dešava i ti to nesvesno taložiš, i samo odjedanput kad se dovoljno toga nakup. Tako da, to je pitanje momenta - rekao je Ćemo za Blic.

