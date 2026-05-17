Vanja Milošević, ginekolog, sa knedlom u grlu pričao je o najvećem bolu. Za Kurir se prisetio smrti brata, koji je pre više od dve i po decenije poginuo na Kosovu, te je otkrio niz detalja.

Bolna ispovest

- Moj rođeni brat, Vladan Milošević, poginuo je na Paštriku. Moj brat nije ubijen na Kosovu. On je poginuo, nije ubijen, on je dao glavu, on je dao život. Bio sam tužan, bio sam ponosan. Dugo sam krio ovo. On i momci su dali svoje živote - rekao je prvo Vanja.

- Moj sin strica nije ni zapamtio. Imam majicu sa likom brata, takvu majicu su nosili svi drugovi mog sina. To su ti mladi ljudi, koji imaju našu genetiku... Moj brat je bio heroj, vitez. Važno je sećanje na te momke sa Paštrika, sa Košara. Dali su nešto što je najviše. Takva stvar vam izmeni život sto posto - dodao je partner pevačice Snežane Đurišić u ispovesti jednom prilikom.

GINEKOLOG VANJA MILOŠEVIĆ U SUZAMA U STUDIJU KURIRA; Ekskluzivna BOLNA ISPOVEST o rođenom bratu poginulom na Košarama: Život izgubio dok je spašavao ranjenika!

- Ponosno nosim beli mantil i nikad ga nigde ne bih nosio sem na klinici. Prvi put u životu imam tremu. Ti mladi ljudi su jednom otišli sa lica zemlje, a drugi put bi otišli sa lica zemlje ako ne bi pričali o njima. Uzvišenih stvari se setimo samo kad dođe vreme obeležavanja. Ti momci su pokazali šta je ljubav prema otadžbini, državi, narodu. Svaki svoj odnos sam tumačio kroz odnos prema mom bratu. On je dao život spašavajući nekog vojnika - govorio je Vanja sa očima punim suza.

"Ne smem da budem gori od mog brata"

Snežana Đurišić i Vanja Milošević

- Da li ja smem da budem nedostojan njega? Da li smem da naplaćujem pregled? Ja se zalažem 33 godine da je privilegija biti zdrav. Uzvišenost je da pomognete bolesnom čoveku. Od trudnica najviše zarađujemo. Da makar jedna od 90 privatnih klinika kaže: "Evo, makar za trudnice ćemo da radimo besplatno, makar njima da ne uzimamo pare"... Ja ne smem da budem gori od mog brata, time bih ga najviše povredio - dodao je potom za Kurir televiziju Vanja, koji je nedavno bio u prvom redu na Snežaninom koncertu u Beogradu.