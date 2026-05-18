Slušaj vest

Hrvatska pevačica Severina Vučković ponovo je izazvala veliku pažnju javnosti nakon što je njen sin ovog vikenda primio sakrament svete potvrde u Crkvi Marije Pomoćnice na Knežiji.

Ovaj čin izazvao je brojne reakcije u regionu, budući da je dete još 2014. kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čime su i Severina i Crkva prekršile kanon.

Severina sve radi da napakosti Milanu Popoviću

1/5 Vidi galeriju Milan Popović neguje tradiciju Foto: Dado Đilas, Nebojša Mandić, Dragana Udovičić

Sveta potvrda, odnosno krizma u Katoličkoj crkvi, predstavlja sakrament kojim se vernik dodatno povezuje s Hristom i Crkvom. U pravoslavlju se ovaj čin naziva miropomazanjem, odnosno pomazanje svetim mirom. Reč je o jednom od najvažnijih verskih obreda koji simbolizuje duhovnu zrelost i obavezu vernika da čuva i širi svoju veru.

Severina je tim povodom organizovala i porodično slavlje na kojem su se okupili članovi porodice, prijatelji i kuma Lorena Rušin Petrović. Ovo ne bi bio problem da dete već nije kršten u pravoslavnoj crkvi, i to prema svim crkvenim pravilima. Dete je, podsetimo, u aprilu 2014. krstio vladika Nikanor.

Kako izvor Republike tvrdi, pevačica sve radi da napakosti detetovom ocu biznismenu Milanu Popoviću.

- Ona samo tera inat Milanu. Sve radi da bi mu napakostila, a ne shvata da tako najviše šteti njihovom sinu - ističe izvor za gorepomenuti medij.

Izazvala buru i ranije

1/7 Vidi galeriju Severina i Milan Popović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Kurir TV, Printscreen/Pink

Podsećanja radi, Severina je još 2012. izazvala buru u medijima kada je, prema pisanju hrvatskih medija, u strogoj tajnosti organizovala i krštenje sina u župnoj crkvi Srca Isusova na Zametu u Rijeci. Tada je s njom bila njena majka, kuma i nekoliko bliskih ljudi, dok Milan Popović nije prisustvovao ceremoniji.