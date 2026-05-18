Javnost i dalje bruji o šokantnoj aferi između učesnice Elite 9, Sofije Janićijević i Daneta Angelovskog koji je čak 41 godinu stariji od nje.

Naime, isplivale su informacije da ju je on finansirao i kupovao skupocene poklone, a potom su se našli i dokazi da je u sve to umešana i Sofijina majka, Brankica.

Brankica je isprva govorila da je Daneta samo jednom srela, a potom se ispostavilo da je on čak spavao u njihovom domu u Ralji.

Sofija je pokušala da majku izuzme iz cele priče, pa je objasnila da ona nije znala za njene romantične poruke sa Danetom, kao ni za poljubac. Isticala je da majka ni u šta nije umešena, dok se nisu pojavile prepiske u kojima Sofija jasno traži Danetu novac za majku. Kako je tada navela, trebalo joj je "za frižider i gorivo"

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od Western-a kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je Sofija tada.

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno... Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu, tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - glasile su Sofijine reči koja je sve vreme sebe predstavljala kao uspešnu preduzetnicu.

Sada je Pink.rs objavio nove dokaze prema kojima je potvrđeno da je Brankica primala novac od izvesnog Daneta, sa kojim se njena ćerka ljubila.

Na priznanicama koje su izašle u javnost, videlo se njeno ime u svojstvu primaoca.

Lagala da joj Sofija nije ćerka

Podsetimo, kako mnoge stvari sada dolaze na videlo, Brankica po svaku cenu želi da se ogradi od svih informacija koje su dospele u javnost. Prema svedočenju izvora za Pink.rs, Brankica laže da joj Sofija nije ćerka.

Naime, prema navodima do kojih je Pink došao, Brankica se zaposlila u jednom objektu na Banjici, u Beogradu i nije prošla neopaženo. Budući da se medijski eksponira, koleginice su je odmah prepoznale, a ona je demantovala da joj je učesnica rijalitija ćerka. Kako kaže, koleginicama se predstavila svojim devojačkim prezimenom.

- Majka Sofije Janićijević je počela da radi pre par dana u jednom objektu na Banjici. Kaže da živi u Ralji i da joj se ćerka zove Marija i da živi preko. Laže nas, a svi smo provalili da je ona - pisala je Brankičina koleginica u poruci.

