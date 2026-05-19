Slušaj vest

Jelena Karleuša decenijama ponosno nosi titulu jedne od najfatalnijih žena sa estrade. O njenom izgledu pričaju i svetski mediji, a malo ko zna koje su mere fatalne dame.

S obzirom da retko kad imamo prilike da je vidimo u ravnoj obući, mnogi ni ne slute da je Jelena i bez njih prilično visoka. Kako kažu razna istraživanja ženi je idelan muškarac visine od 180 cm do 190cm.

Jelena je jer je visoka čak 180 cm.

Poznato je da Karleuša veoma vodi računa o izgledu i kilogramima, a kako kaže, ključ je u disciplini i zdravim navikama.

Godinama ne jede meso, izbegava hleb i ne konzumira alkohol ni kafu.

- Ne jedem meso i hleb, ne konzumiram alkohol ni cigarete, kafu nikada nisam probala i unosim dosta tečnosti - rekla je Jelena Karleuša koja je ishranu davno stavila pod kontrolu, a danas ubira plodove svog truda.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir

"Moje kilograme dobro nosim"

Karleušoa je ranije govorila o kilogramima, pa je na pitanje da li, kao što kaže u stihu svoje pesme, ima "60 kila slatkog sna". Jelena otkrila da je daleko od te brojke.

- Ja sam daleko od 60 kila. Verovala ili ne, imam preko 70! (smeh) Ali, ja sam jako visoka žena. Nekada davno sam imala i manje od 60, ali sa godinama je to drugačije. Naravno, bitno je kako to izgleda na nekome. Ja moje kilograme dobro nosim. Smatram da i pre, kad sam imala više kilograma, da sam ja to znala da upakujem kako treba. A trbušnjaci, oni su od igranja i od pevanja, pošto je pevati i igrati jako teško - priznala je Jelena Karleuša pre 3 godine.

Od tada, ona je dodatno smršala, te verujemo da je kilaža pala ispod 70.

00:55 Karleuša u vatrenom izdanju i golog stomaka stigla na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: MONDO

Jelenin kuvar otkrio šta pevačica voli da jede

Luka Vlahović, kuvar koji je veoma popularan na društvenim mrežama, imao je priliku da lično sprema za Jelenu Karleušu.

Jelena je vegetarijanac koji pokušava da bude vegan. Prvi put kada sam spremao hranu za nju pravio sam joj sir u kori sa medom, orasima i suvim šljivama. To joj se svidelo. Pravio sam joj falafele. Pravio sam joj mnoge specijalitete, ali znam da su mi ta dva izdvojili - rekao je nedavno kuvar u jednom podkastu i otkrio kakva je Jelena za saradnju.

- Uopšte nije zahtevna. Svi misle da traži čuda i nemoguće, ali ne, baš je kul lik - istakao je on.

Skinula 10 kilograma za 2 meseca

U teškim periodima kroz koje je prolazila pevačica je pribegavala za hranom, pa je u jednom trenutku imala višak kilograma, ali je za dva meseca uspela da oslabi 10 kilograma.

- Godinama sam se zbog stresa prežderavala i nabacila dosta kilograma. Jednog dana sam se probudila i rekla: "Dosta je! Tvoje telo nije kanta za đubre." Potražila sam pomoć nutricionistkinje, koja je ispravila sve moje greške i počela sam zdravo da se hranim. Sada često jedem posne sarmice od zelja, koje obožavam, kao i prebranac, turšiju i podvarak bez mesa. Uz takvu ishranu sam za dva meseca izgubila 10 kilograma - ispričala je Jelena Karleuša.

Dan uglavnom započinje žitaricama, a za ručak i večeru bira povrće i salate.

- Kad ustanem, obično doručkujem ovsene pahuljice sa čia semenkama ili slane mafine sa tikvicama. Za ručak obično grašak ili boraniju sa povrćem, a tu su i nezaobilazne posne sarmice. Pred spavanje ne uzimam mnogo hrane, tako da večeram potaž od povrća ili neku salatu od kupusa, tikvica, šargarepe i cvekle - objasnila je pevačica.