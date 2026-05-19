Teodora Džehverović i Ema Radujko bile su u istom menadžerskom timu, pa su često provodile vreme zajedno, međutim u jednom trenutku došlo je do prekida prijatekjstva. Ni jedna ni druga strana nisu mnogo komentarisale koji je razlog da više ne budu drugarice, ali nisu ostajale neme na pitanja o prekidu prijateljstva pa su se pomalo peckale preko medija, a sada su se obe pojavile na istom događaju.

Oči u oči nakon svađe

Njihov kolega Nući organizovao je promociju albuma, a kako se može videti došlo je pola estrade. Međutim, ono što je privuklo pažnju je da su i dve bivše drugarice na istom mestu.

Dok Ema nije davala nikakve izjave, Teodora je pitana o Emi.

- U kakvom sam odnosu sa Emom Radujko? Nikakvom, nikakvom, tu je tačka! - navela je odsečno Teodora

"Bila je moj fan glumila mi je u spotu"

Nakon kraha prijateljstva Ema je dala izjavu, sa kojom se Teodora nije složila pa joj je odgovorila:

- Ja sam se iskreno iznenadila kada sam videla njen intervju, jer možda Ema nije htela ništa loše da kaže niti to misli, ali je ružno ispalo i tu moram biti iskrena. Zaista sam joj pružila svu podršku i zbog toga sam očekivala da će o meni svuda pričati samo onako kako zaslužujem, bez spominjanja nekih estetskih zahvata niti mog puta za koji mislim da je bio izuzetno trnovit, ali ispravan - počinje priču Teodora.

Ona je potvrdila priču menadžerke Sandre da je upravo ona kumovala njihovom upoznavanju, pa samim tim i saradnji.

- Ja sam je bez imalo sujete pozvala da bude u mom spotu, kada je i upoznala Sandru (menadžerku), a čula sam za nju tako što su mi ljudi pokazivali devojčicu koja se slika kao ja, oblači kao ja, igra kao ja i meni je to zaista bilo izuzetno simpatično tada. Nema potrebe da na pitanje "da li mene imitira" spominje stvari koje su potpuno nebitne, već treba da bude iskrena da je pre svega ovoga ona bila zaista moj fan i želela sve ono što sam ja ostvarila, isključivo svojim radom i trudom - jasna je Teodora, koja Emi, posle svega, ništa loše ne želi.