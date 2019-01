BOG IH SASTAVIO! VENČALI SE NA VIDOVDAN: Duško je imao samo 21 godinu kad se oženio sa JK! Okitio je SVILOM i KADIFOM i dragim kamenjem! A dao joj je poklon koji je ŠOKIRAO celu Srbiju (FOTO)

Tek što je bio prešao dvadesetu, uspeh Duška Tošića počeo je da se uvećava. Naime, u januaru 2006. godine iz OFK Beograda, gde je proveo četiri godine, prešao je u francuski klub Sošo. Upravo u tom periodu, kada mu je bila 21 godina, otpočeo je romansu sa već veoma popularnom pevačicom Jelenom Karleušom.



- Kad me je prvi put poljubio. Znala sam da je poseban. Stvarno nije fraza i patetika. I da se ne lažemo, imao je sve predispozicije za idealnog - lep, mlad, zgodan, zelenook, talentovan, perspektivan... A ja sam bila dovoljno mudra da to prepoznam i dovoljno srećna da zavoli baš mene - opisala je jednom prilikom Jelena.

Nakon dve godine zabavljanja zaljubljeni par obelodanio je vest da će se venčati tačno na dan godišnjice svoje veze, 28. juna. Budući da im je taj događaj doneo dosta novih obaveza oko organizacije, Duško i Jelena krenuli su na desetodnevni odmor. Na obali mora finiširali su dogovore o poslednjim pripremama pred venčanje, koje je održano u hotelu „Prezident“ u Kovilovu. Svečana ceremonija počela je kraj bazena u dvadeset časova na veliki hrišćanski praznik Vidovdan, u prisustvu stotinu pedeset zvanica. Jelena je blistala u beloj haljini ukrašenoj poludragim kamenjem, a u ruci je držala bidermajer napravljen od belih ruža.

Duško je svoju dragu pratio u korak u odelu jednostavnog kroja u istoj nijansi venčane haljine. Ispred improvizovanog oltara napravljenog u obliku srca, do koga ju je ispratio otac, general u penziji Dragan Karleuša, presrećni mladenci izgovorili su sudbonosno „da“, a kontroverzna pevačica rešila je da se u budućnosti predstavlja kao gospođa Tošić. Ovakvu Karleušinu odluku svojim potpisom u knjigu venčanih potvrdio je i kreator Darko Kostić, njen kum.

Svaki gost dobio je na poklon licidersko srce s posvetom. Na dva švedska stola stajale su po dve činije od leda u kojima su se nalazili jastozi i gambori, a oko njih bili su uredno raspoređeni losos, hobotnica, guščija pašteta i grilovano povrće. Slavlje je trajalo do kasno u noć, a novopečeni mladenci ubrzo potom doživeli su još veću radost, jer je Jelena odmah u septembru rodila njihovu prvu ćerku Atinu.

Harmonija ispisana ljubavlju



Samo tri meseca nakon porođaja pevačica je ponovo ostala u drugom stanju, pa se fudbaler sada već Verdera iz Bremena radovao novoj prinovi. Tačno na prvi rođendan starije naslednice, Jelena mu je podarila i drugu ćerku Niku.



Pre toga Duško je svoju atraktivnu suprugu iznenadio poklonom za godišnjicu braka - novim automobilom marke „BMW Z4 roudster“, dok se ona njemu revanširala savršenom organizacijom njihove male svečanosti.

- Moja supruga je majstor za organizaciju glamuroznih proslava jer je perfekcionista. Uživa u tome i ja je ne sputavam. Kod nje sve mora da bude raskošno, ali s mnogo stila i ukusa. Ne sumnjam da je i za taj dan osmislila nešto lepo i romantično. Jelena nikad ništa ne traži. To me nekad izluđuje kod nje, jer me stavlja na muke kad želim nešto posebno da joj kupim. Međutim, s vremenom sam naučio da po sjaju njenih očiju primetim kad joj se nešto dopada. Kad smo išli u BMW da ja sebi naručim novi džip, direktor te kompanije nam je pompezno pokazao i novi „Z4 roudster“, čija proizvodnja počinje tek krajem ove godine. Moja supruga je u tom trenutku zaćutala iako je do tada nalazila mane svakom autu. Obožavam je kad počne da se folira i da glumi ravnodušnost. Tako je i tada direktoru BMW rekla: „Koja budala bi vozila ovaj auto?“ Tada sam odlučio da joj kupim baš ta kola. Naravno, pošto je u tom momentu to bio jedan jedini primerak na svetu, simbolično sam hteo da joj stavim do znanja da je ona jedina i neponovljiva - istakao je Duško u jednom intervjuu 2009. godine.

Očinstvo kao dar



Naslednice su sportistu dodatno podsticale na to da i na terenu bude što bolji. Kako se i sam oduvek rado vraćao svom domu u Orlovatu kad god bi boravio u zemlji, Duško je tamo često odlazio i s porodicom, pa je odlučio da sagradi novi dom pored stare porodične kuće. Platio je najbolje radnike i kuća je sagrađena za nešto manje od tri meseca.

- Ni sam ne verujem koliko me je Atina promenila. Ona je moj život, moj mali anđeo. I moram da se pohvalim da je prvo naučila da kaže tata (smeh). Svaki slobodan momenat provodim s njom i nije mi teško ni da je presvučem ili da je nahranim. U stanju sam da je nosim satima, mazim, učim novim rečima... Uskoro ćemo dobiti i drugu bebu i mogu za sebe da kažem da sam srećan čovek. Imam uspešnu i prelepu ženu koja me voli i koju volim, koja mi rađa decu, ostvaren sam i na polju karijere i šta još mogu od života da tražim. Tek sad imam sve razloge da budem još bolji na terenu i svojoj porodici pružim život iz bajke - istakao je Duško nakon saznanja da će ponovo postati tata, a potom opisao na koga više liči njihova starija mezimica.

- Atina je moja slika i prilika. Fizički neverovatno liči na mene, što Jelenu izluđuje, a i po karakteru je na tatu. Moja supruga se ljuti što joj sve dopuštam i što sam je razmazio, ali to je moja želja. Atina je tatina princeza. Iako nismo planirali odmah drugo dete, svakako smo se veoma obradovali. Naravno, odmah sam pozvao sve drugare da se pohvalim kakav sam šmeker. Skinuću Jeleni zvezde s neba, samo da nam rađa decu. Što više, to bolje. Sve dok se ona ovako dobro oseća i izgleda, ne postoji prepreka da imamo i troje-četvoro dece - opisao je Duško, koji je 2010. godine ukrasio podlakticu desne ruke imenima svojih naslednica Atine i Nike.

