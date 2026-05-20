Slušaj vest

Aleksandra Babejić svojevremeno ispričala je svoju tešku životnu priču koju je doživela u porodičnom domu i time potresla javnost.

Naime, ona je iznela jezive detalje nasilja njene rođene majke koja ju je tukla iz nepoznatih razloga, kao i dovodila njene ljubavnike koji su joj bili rođaci na Aleksandrine oči.

"Tukla me je za svaku sitnicu"

Nakon toga ispričala je detalje jezivog napastvovanja od strane starijeg čoveka koji je bio poznanik njene majke, koji je terao da preko dve godine više puta sedmično bude intimna sa njim.

- Moja majka je od ranih nogu bila jako zla žena i konstantno je bila nervozna. Ona je mene tukla za svaku sitnicu pogotovo kada mi je otac preminuo. Sećam se jednog trenutka kada sam imala veliku temperaturu i gorela sam od vrućine, ona je dovela ljubavnika koji je inače njen rođak, te su na moje oči vodili ljubav. Terala me je da konstantno spremam ručak i da radim po kući i kada bi se vratila od kuće ako nije sve spremljeno i skuvano dobijala bi krvničke batine po leđima sa prutom. Ja sam se više puta obraćala školskom pedagogu ali kad god bi oni pozvali moju majku u školu ja sam se plašila da ću posle toga dobiti batine, pa sam svaki put otkazivala taj susret. Takođe moja baka je uvek govorila da sam kopile i jednom prilikom kad sam se vratila sa vojnog roka nasrnula je na mene nožem. Zaključala je vrata jer sam rekla da ne smem da spavam u kući nakon smrti majke i nakon toga je držala nož na stolu, svaki put kad sam pokušala da krenem na vrata ona mi je pretila nožem pred glavu. Deda je bio u toj kući ali nije smeo da se meša i ništa nije znao u tome jer smo nas dve bile u posebnoj prostoriji - pričala je Aleksandra i dodala:

"Molila sam da me neko spase"

- Ja sam tad samo molila da me neko spase jer sam trpela ogromnu torturu, nakon što mi je otac umro cela porodica se okrenula protiv mene, ja sam se tada okrenula Bogu i samo sam čitala molitva. Nevinost sam izgubila sa 17 godina i to na jeziv način jer je to bilo sa jednim starijim čovekom koga su se svi bojali, nisam smela da kažem ocu jer sam se bojala da mu nekako ne naškodi. On je mene silovao više puta i sve vreme sam to potiskivala u sebi, želela sam da to ispričam jer ne želim da mlade majke ponavljaju te greške. Ja sam mogla u životu da krenem krivim putem i da se odam porocima ali nikada to nisam uradila, tako da želim da prućim podrču svim ljudima koji se bore sa nasilje da izlaz uvek postoji - kroz suze je rekla Aleksandra.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Babejić Foto: Boba Nikolić

"Volela bih da ga vidim na doživotnoj robiji"

Aleksandra je progovorila i o čoveku koji joj je naneo stravično zlo.

- Toliko toga držim u sebi, uništio mi je celu mladost, ne znam kako bih sada reagovala kada bih ga videla. Volela bih da ga vidim na doživotnoj robiji jer je sve to trajalo dok nisam otišla u Bosnu i promenila broj telefona. Nedeljno po više puta me je maltretirao i to je trajalo skoro dve godine - govorila je Aleksandra.