Njih dvoje su ljubav započeli pred kamerama, ali su neslavno završili. Haosom, zbog kojeg je Anita bivšeg dečka prijavila policiji. Njih dvoje se i sada nalaze u rijalitiju, gde su iznosili prljav veš iz svog odnosa, pa su počeli maksimalno da se ignorišu. S vremena na vreme se potegne neka tema iz njihovog odnosa, kada dođe do svađe.

Uslikana ispred policijske stanice

Anita je u januaru 2025. godine uslikana ispred policijske stanice Savski venac gde je tada podnela krivičnu prijavu protiv Anđela Rankovića.

Kurir je tada došao u posed audio snimka koji potvrđuje žustru svađu nekadašnjih partnera, a na kom se čuje sledeće:

- Živim u svom gradu! Aj beži, idi kući! - vikao je Anđelo.

- Neću! - odgovorila je Anita.

- Prestani! Skloni se! - rekao joj je Ranković.

- Neću da idem! - Povikala je Anita.

Na audio snimku čuju se i osobe koje su u tom trenutku bile pored njih, kako ih smiruju i po svemu sudeći, razdvajaju!

- Pa ona mene gura! Skloni se!

- Neću da idem! Hoćeš da ja uzmem tvoj (telefon) da lomim sada!

- Ti ćeš za Novu godinu da dolaziš ovde! Beži!

Na snimnku se dalje čuje niz uvreda i psovki koje je Anđelo uputio Aniti, kao i zvuk uradaca u tupe predmete i razbijanje istih.

Zbog eksplicitnog sadržaja snimak nismo objavili.

Podsetimo, Anita Stanojlović našla se u centru skandala, kada je tokom dočeka 2025. godine došlo do njenog žestokog sukoba s njenim bivšim dečkom, Anđelom Rankovićem u jednom prestoničkom lokalu. Rijaliti učesnica se tada oglasila za Kurir i otkrila sve detalje.

Lomnjenje telefona

- Provela sam pola dana u policiji, jer se Anđelo uplašio mojih sinoćnih storija, na kojima sam napisala da sam uspela da povratim informacije iz telefona koji mi je ne razbio, nego u bukvalnom smislu smrvio, gde su ljudi u servisu mislili da je telefon pregažen kolima, u takvom stanju je bio. Iz straha šta mogu da objavim iz svog telefona, jutros me prijavio policiji za događaj od 31.12 i za navodno uznemiravanje i proganjanje njega, samo što sam došla u lokal u kome je bio i sedela za svojim stolom. Lomljenje telefona nije spomenuo u svojim optuzbama, ali zato je tu policija i advokati koji će ceo ovaj slučaj preuzeti od sada. Poneo se kukavički, bezobrazno, vulgarno, agresivno i dokazao je da je sve samo ne neki beogradski šmeker i gospodin kako je sam sebe nazivao. Toliko za sada - poručila je Stanojlovićeva.