Tokom današnje "Podele budžeta", Aneli Ahmić iznela je tvrdnje da su se Jovana Cvijanović i Borislav Terzić Terza poljubili, što su oboje u prvi mah oštro demantovali.

Ipak, tokom rasprave Terza je, prema mišljenju mnogih, indirektno priznao da se poljubac ipak dogodio.

Borislav Terzić Terza zaplakao zbog Milice i ćerke Barbare

– Nećeš da priznaš, a? – upitala je Aneli tokom žestoke rasprave.

– Šta si rekla? – odgovorio je Terza, vidno iznerviran.

– Sama je izazvala jer je kvarna, nisam htela ništa da kažem – dodala je Aneli.

Njegova reakcija dodatno je podgrejala sumnje među učesnicima i gledaocima, pa su mnogi zaključili da između njega i Jovane ipak postoji nešto više od prijateljstva. Ovim potezom Terza je, kako komentarišu fanovi rijalitija, pokazao da mu nije bilo potrebno mnogo vremena da nakon raskida sa Sofijom Janićijević uplovi u novu emotivnu priču.

"Niko me nije tužio jer pričam istinu"

Podsetimo, učesnica Elite, Jovana Cvijanović, koja se u rijalitiju predstavila kao pevačica, još tokom prethodne sezone u kojoj je učestvovala tvrdila je da je bila u ljubavnoj vezi sa Peđom Medenicom.

Pevač se nije oglašavao tim povodom, a nedavno je rešio da prokomenariše navode Cvijanovićeve.

Jovana Cvijanović

- Imao sam dozu neprijatnosti, nisam navikao na tako nešto. To je totalno nebitno i bezveze, ne bih ni pričao o tome, iskreno. Da li sam je kontaktirao kad je izašla iz rijalitija? Ma, kakvi... Nisam razmišljao da je tužim - - rekao je pevač za Blic i dodao:

- Bilo je neprijatnosti sa mojom suprugom, mi smo zajedno 26 godina. Ona me zna bolje i od braće.

Jovana Cvijanović je tvrdila da za svoju priču ima i dokaze.

- Otkad imam svoj prvi telefon, sve je tu. Ništa nisam brisala. Niko me nije tužio baš zato što pričam istinu. Mnogi su pričali da sam lagala unutra, da izmišljam.