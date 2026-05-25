Slušaj vest

Tokom današnje "Podele budžeta", Aneli Ahmić iznela je tvrdnje da su se Jovana Cvijanović i Borislav Terzić Terza poljubili, što su oboje u prvi mah oštro demantovali.

Ipak, tokom rasprave Terza je, prema mišljenju mnogih, indirektno priznao da se poljubac ipak dogodio.

Borislav Terzić Terza zaplakao zbog Milice i ćerke Barbare Foto: Printscreen

– Nećeš da priznaš, a? – upitala je Aneli tokom žestoke rasprave.
– Šta si rekla? – odgovorio je Terza, vidno iznerviran.
– Sama je izazvala jer je kvarna, nisam htela ništa da kažem – dodala je Aneli.

Njegova reakcija dodatno je podgrejala sumnje među učesnicima i gledaocima, pa su mnogi zaključili da između njega i Jovane ipak postoji nešto više od prijateljstva. Ovim potezom Terza je, kako komentarišu fanovi rijalitija, pokazao da mu nije bilo potrebno mnogo vremena da nakon raskida sa Sofijom Janićijević uplovi u novu emotivnu priču.

"Niko me nije tužio jer pričam istinu"

Podsetimo, učesnica Elite, Jovana Cvijanović, koja se u rijalitiju predstavila kao pevačica, još tokom prethodne sezone u kojoj je učestvovala tvrdila je da je bila u ljubavnoj vezi sa Peđom Medenicom.

Pevač se nije oglašavao tim povodom, a nedavno je rešio da prokomenariše navode Cvijanovićeve.

Jovana Cvijanović Foto: Printscreen, Prinscreen Pink, Nemanja Nikolić

- Imao sam dozu neprijatnosti, nisam navikao na tako nešto. To je totalno nebitno i bezveze, ne bih ni pričao o tome, iskreno. Da li sam je kontaktirao kad je izašla iz rijalitija? Ma, kakvi... Nisam razmišljao da je tužim - - rekao je pevač za Blic i dodao:

- Bilo je neprijatnosti sa mojom suprugom, mi smo zajedno 26 godina. Ona me zna bolje i od braće.

Jovana Cvijanović je tvrdila da za svoju priču ima i dokaze.

- Otkad imam svoj prvi telefon, sve je tu. Ništa nisam brisala. Niko me nije tužio baš zato što pričam istinu. Mnogi su pričali da sam lagala unutra, da izmišljam.

Ne propustiteRijaliti"PRETILA MI JE UBISTVOM, REKLA DA ĆU DA BUDEM OVEREN" Bizarna svađa Sofije i Terze orila se Elitom: Ostavi me na miru! (VIDEO)
Sofija Janićijević
Stars"MILICA VELIČKOVIĆ JE GORA OD SOFIJE!" Pojavile se skandalozne tvrdnje o njenoj aferi sa oženjenim čovekom, Poršelina tvrdi: Rekao mi je da je s njom...
terza milica.jpg
Stars"DANE (70) JE ZA TEBE PREMIJA" Velika svađa Sofije i Terze, udario na nju i njenu majku, ona najavila TUŽBU: Izgubila sam nekog ko mi je sve kupovao...
676.jpg
StarsDANE (70) POSLAO HITNO PISMO SOFIJI Našao sreću u Slađi Poršelini, dao joj kuću u Beogradu, a Terzi je zahvalan što mu uštedeo POLA MILIONA EVRA, ovo su detalji
676.jpg

26:27
STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija