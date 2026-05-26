Voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao aktuelnu situaciju sa bivšom partnerkom Stanijom Dobrojević, što je ubrzo preraslo u opšti haos i niz međusobnih optužbi. Na konstataciju da bi je nasamo prvo pitao da li ju je sramota, Asmin je istakao da više ne prepoznaje ženu sa kojom je bio u emotivnom odnosu.

- Za sve ovo što je slagala. ja ovu ženu ne prepoznajem. Nikada je nisam uvredio, povisio ton. Ona mi je u svađama govorila k****n sine - izjavio je Asmin pred svima.

Stanija mu nije ostala dužna, već je otkrila šokantan detalj o razlogu njihovog raskida.

- Izbacila sam ga i stana i rekla sam mu da ako se vrati da ću zvati policiju. Izbacila sam ga iz stana jer mi je tražio slike Maje Marinković - odbrusila je Stanija.

"Gora je od Aneli"

Asmin je potom izneo obimne tvrdnje o Stanijinom ponašanju, optužujući je da konstantno izvrće istinu i laže o najosetljivijim temama koje uključuju njegovu porodicu, finansije, ali i njegovo dete.

- Ona je sa mojim tatom pričala na video kol par puta da bi posle rekla da ju je nagovaro da proda stan. Za auto kada je meni govorila, da ne zna šta će joj auto, ja sam joj rekao da proda auto ako joj ne treba i da uloži u nešto. Najviše me je pogodilo kada je rekla da je ova žena za sve bila u pravu, a ja sam je branio tri godine. Treća stvar da je ona mene finansirala, četvrta stvar da sam poželeo Nori smrt. Brat mi je govorio da će biti gora od Aneli. Ona je napolju bila dama i gospođa. Sve živo izvrće. Ja i Stanija nismo pet put bili na video pozivu - rekao je Asmin.

- Ja nisam mogla da piškim od lika. Smarao me je. Psihički me je urnisao - rekla je Stanija.

- Sve živo je izvrnula. Ništa nije priznala. Ona svaki dan priča da sam ostavio svoju malu poroicu zbog nje. Nisam zbog nje - rekao je Asmin.

- On bi mene gazio i da nije bilo Maje - rekla je Stanija.