U "Eliti 9" nikako da se smiri situacija. Svađe se nižu, pa su se sada sukobile Aneli Ahmić i Jovana Cvijanović, a u sve to su umešale i Staniju Dobrojević.

Jovana je tokom rasprave iznela da se navodno nameštaju glasovi kako bi se Stanija dovela do prvog mesta, te da je to čula upravo od Aneli. Ovom rečenicom ona je udarila na produkciju rijalitija što je kažnjivo, te sad gledaoci očekuju reakciju Velikog šefa.

- Rekla si mi da ako ispadnem kažem Siti da obustavi glasanje, jer je namešteno da pobedi Stanija – rekla je Jovana u lice Aneli Ahmić.

Inače, gotovo u svaku priču se ubacuje Stanija, koja je najpre ušla na deset dana u rijaliti da bi stavila tačku na sav haos sa Asminom Durdžićem i Aneli, pa je njen boravak produžen do kraja kada je postala ravnopravni učesnik koji se bori za glavnu nagradu od 100.000 evra.

Aneli je nakon jovanine tvrdnje da je od nje čula da se nameštaju glasovi pokušala da se odbrani. Ona je tvrdila da to nikada nije izgovorila io da ona nikada ne govori o produkciji i ne komentariše takve stvari.

Gledaoci koji s eoglašavaju na mrežama nisu poverovali Aneli.

Inače, nedavno je Anita, koja je saznala da sa Lukom Vujovićem čeka devojčicu, kažnjena sa milion dinara jer je vređala produkciju.

Sve je počelo njenom svađom sa Stanijom Dobrojević, koju je nazvala raspalom babom. Tokom rasprave žestoko ju je vređala, a onda se ostrvila i na produkciju.

Ovo kršenje pravila izazvalo je hitnu reakciju Velikog šefa koji ju je kaznio oduzimanjem milion dinara.

U ceo haos umešan je i Anitin dečko, s kojim čeka dete, Luka Vujović. Stanija je istakla da je on nagovarao Anitu da je napadne. Luka joj nije ostao dužan, govorio je da je starleta loš čovek, da je perfidna te da joj je glavni cilj da Aniti, koja je u drugom stanju, pozli.