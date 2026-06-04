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U razgovoru koji je privukao pažnju rijaliti publike, Maja Marinković je iznela tvrdnje o pravnim postupcima koje, kako kaže, vodi protiv nje Aneli Ahmić.

Tokom razgovora sa Borom Santanom i Asminom Durdžićem, Maja je istakla da je do sada, prema njenim rečima, dobila čak 15 tužbi od strane Aneli Ahmić, naglašavajući da ona lično nije pokretala tužbe protiv nje, ali da razmatra mogućnost kontratužbe.

Aneli Ahmić Foto: Print Screen, Printscreen, Kurir

Ova izjava dodatno je podgrejala već postojeće tenzije između učesnika rijaliti programa, koji su u više navrata ulazili u sukobe i javne rasprave.

Maja Marinković je ovom izjavom ponovo skrenula pažnju na svoj odnos sa Aneli Ahmić, dok su u razgovoru prisustvovali i Bora Santana i Asmin Durdžić, koji su takođe komentarisali aktuelna dešavanja u kući.

Dalji razvoj situacije, kao i eventualni pravni epilog, ostaje da se vidi u narednom periodu.

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20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv