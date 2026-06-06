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Aneli Ahmić priznala je da joj veoma smeta što Filip Đukić vežba sa Dušicom Đokić, s kojim je bio tokom jedne žurke veoma prisan.

Da njega preterano ne dotiče šta Aneli misli, govori i to da se on sa Dušicom osamio u radionici, gde je vežbao sa Đokićevom. Njih dvoje su tamo proveli duže vreme, razmenjujući savete i smeh, potpuno opušteno kao da se ništa oko njih ne dešava.

Aneli će pobesneti

Aneli, s druge strane, nije skrivala nelagodu, pa je u više navrata komentarisala situaciju sa ostalim učesnicima, ističući da joj takvo ponašanje nije prijatno za posmatranje.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

Iako je pokušala da ostane mirna i ne ulazi u direktne sukobe, njene reakcije su jasno pokazivale da joj cela situacija izaziva nervozu.

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