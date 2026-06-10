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Aneli Ahmić i Borislav Terzić Terza žestoko su zaratili danas i nastavili prepucavanje od sinoć.

- Ti si meni prošle godine psovao ćerku - rekla je Aneli-

- Ma ko te j*ba - dodao je on.

- Ti si veliki otac koji je zakleo da neće da se pomiri. Zakleo si se u porodicu i dete - govorila je ona.

- Ti ćeš moje testise da jedeš - dodao je on.

Pomirili se Sofija i Terza

Rijaliti učesnici Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza pomirili su se! On joj je prešao preko afere sa Danetom (70) i njihovoj ljubavi dao još jednu šansu.

- Video sam šta ti rade, ne dam - rekao je Terza.

- Pa Terza šta ne daš na mene ako nismo zajedno - rekla je Sofija.

- Pa to nema veze s tim da li smo mi zajedno ili ne, ti si pored mene i to je kraj - rekao je Terza.

- Terza, moraš da kažeš da smo zajedno...Zbog mene, moje porodice, zbog mene - rekla je Sofija.

- Dobro, eto, zajedno smo - rekao je Terza.

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