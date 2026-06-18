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Učesnicima "Elite 9" jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima, te čak na nekim mestima na samom imanju, postoje istaknuti plakati na kojima su, takođe, predočena pravila ponašanja.

S obzirom na to da je Aneli Ahmić prekršila osnovno pravilo života u Beloj kući i nasrnula na Asmina Durdžića, Veliki šef hitno je reagovao i kaznio je Aneli tromesečnim honorarom.

1/11 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Asmin takođe udaren po džepu

Nedavno, podsetimo, zbog strašnog napada na Uroša Stanića ni Asmin ništa bolje nije prošao.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Zbog agresivnog ponašanja, štaviše, značajno je "udaren po džepu" - prema ondašnjim napisima njemu je oduzet šestomesečni honorar.

Alibaba ohladio Maju zbog Aneli

Anelin zahtev izazvao je pravi haos kod Maje Marinković, kojoj se nimalo nije dopala ideja da Alibaba provodi vreme nasamo sa bivšom partnerkom. Maja mu je odmah zamerila i jasno stavila do znanja da takav dogovor ne dolazi u obzir i da on nigde neće ići bez nje. Ipak, Alibabina reakcija ju je potpuno izbacila iz takta.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- J***ga, ti znaš da ti i ja nigde ne idemo odvojeno - rekla je Maja.

- To je druga situacija - rekao je Asmin.

Nakon ove Alibabine opaske, Maja je ostala u šoku i izbečila se upitavši ga:

- Šta je druga situacija?”, ali je on odlučio da je iskulira i time joj zapuši usta.