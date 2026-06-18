VELIKI ŠEF HITNO REAGOVAO ZBOG ANELI AHMIĆ! Doneo odluku o sankcionisanju
Učesnicima "Elite 9" jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima, te čak na nekim mestima na samom imanju, postoje istaknuti plakati na kojima su, takođe, predočena pravila ponašanja.
S obzirom na to da je Aneli Ahmić prekršila osnovno pravilo života u Beloj kući i nasrnula na Asmina Durdžića, Veliki šef hitno je reagovao i kaznio je Aneli tromesečnim honorarom.
Asmin takođe udaren po džepu
Nedavno, podsetimo, zbog strašnog napada na Uroša Stanića ni Asmin ništa bolje nije prošao.
Zbog agresivnog ponašanja, štaviše, značajno je "udaren po džepu" - prema ondašnjim napisima njemu je oduzet šestomesečni honorar.
Alibaba ohladio Maju zbog Aneli
Anelin zahtev izazvao je pravi haos kod Maje Marinković, kojoj se nimalo nije dopala ideja da Alibaba provodi vreme nasamo sa bivšom partnerkom. Maja mu je odmah zamerila i jasno stavila do znanja da takav dogovor ne dolazi u obzir i da on nigde neće ići bez nje. Ipak, Alibabina reakcija ju je potpuno izbacila iz takta.
- J***ga, ti znaš da ti i ja nigde ne idemo odvojeno - rekla je Maja.
- To je druga situacija - rekao je Asmin.
Nakon ove Alibabine opaske, Maja je ostala u šoku i izbečila se upitavši ga:
- Šta je druga situacija?”, ali je on odlučio da je iskulira i time joj zapuši usta.