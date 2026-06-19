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Aneli Ahmić koja je ponovo u žestokom sukobu s bivšim partnerom Asminom Durdžićem je htela da napusti "Elitu 9". Ona je pobesnela pa je napravila neočekivani potez, zaletela se dirketno u staklo.

Ona je istrčala iz kuće i počela da razbija staklo, a takmičari i obezbeđenje su pokušali da je spreče da se povredi. Ona je sve vreme jecala u suzama. Snimak ovog incidenta se proširio društvenim mrežama.

- Ne mogu više da podnesem, hoću kući. Maknite se svi od mene, tu je obezbeđenje - govorila je dok je plakala Aneli.

Podsetimo, Aneli je pre ovog incidenta imala i okršaj sa Asminom na kojeg je fizički nasrnula zbog čega je kažnjena tromesečnim honorarom.

S obzirom na to da je Aneli prekršila osnovno pravilo života u Beloj kući gde se ne toleriše nasilje, Veliki šef hitno je reagovao i doneo odluku o kazni.

Inače, i Asmin je kažnjen oduzimanjem šestomesčnog honorara zbog napada na Uroša Stanića, a istu kaznu je za isto delo pretrpela i njegova devojka Maja Marinković.

Poslednjih dana je i sve veća netrpeljivost između Aneli i Maje, koja je poručila Asminu da se neće nasamo viđati s ćerkom jer će u pratnji deteta biti Aneli.

Maja mu je odmah zamerila i jasno stavila do znanja da takav dogovor ne dolazi u obzir i da on nigde neće ići bez nje. Ipak, Alibabina reakcija ju je potpuno izbacila iz takta.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- To je druga situacija - rekao je Asmin.

Nakon ove Alibabine opaske, Maja je ostala u šoku i izbečila se upitavši ga:

- Šta je druga situacija?.

On ju je ostavio bez odgovora pa je tema promenjena.