ANELI SE ZALETELA U STAKLO! Jeziva scena u "Eliti", obezbeđenje skočilo: Ahmićka pobesnela, htela da ode iz rijalitija
Aneli Ahmić koja je ponovo u žestokom sukobu s bivšim partnerom Asminom Durdžićem je htela da napusti "Elitu 9". Ona je pobesnela pa je napravila neočekivani potez, zaletela se dirketno u staklo.
Ona je istrčala iz kuće i počela da razbija staklo, a takmičari i obezbeđenje su pokušali da je spreče da se povredi. Ona je sve vreme jecala u suzama. Snimak ovog incidenta se proširio društvenim mrežama.
- Ne mogu više da podnesem, hoću kući. Maknite se svi od mene, tu je obezbeđenje - govorila je dok je plakala Aneli.
Podsetimo, Aneli je pre ovog incidenta imala i okršaj sa Asminom na kojeg je fizički nasrnula zbog čega je kažnjena tromesečnim honorarom.
S obzirom na to da je Aneli prekršila osnovno pravilo života u Beloj kući gde se ne toleriše nasilje, Veliki šef hitno je reagovao i doneo odluku o kazni.
Inače, i Asmin je kažnjen oduzimanjem šestomesčnog honorara zbog napada na Uroša Stanića, a istu kaznu je za isto delo pretrpela i njegova devojka Maja Marinković.
Poslednjih dana je i sve veća netrpeljivost između Aneli i Maje, koja je poručila Asminu da se neće nasamo viđati s ćerkom jer će u pratnji deteta biti Aneli.
Maja mu je odmah zamerila i jasno stavila do znanja da takav dogovor ne dolazi u obzir i da on nigde neće ići bez nje. Ipak, Alibabina reakcija ju je potpuno izbacila iz takta.
- To je druga situacija - rekao je Asmin.
Nakon ove Alibabine opaske, Maja je ostala u šoku i izbečila se upitavši ga:
- Šta je druga situacija?.
On ju je ostavio bez odgovora pa je tema promenjena.