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Aneli Ahmić je u nikad iskrenijoj ispovesti otvorila dušu voditelju Darku Tanasijeviću i do detalja secirala svoj turbulentni odnos sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, ali i žestoko potkačila svoje cimerke.

Njen emotivni rolerkoster dostigao je vrhunac nakon niza provokacija, a rijaliti učesnica Aneli Ahmić više nije mogla da ćuti. Nju mnogi smatraju pobednicom ove sezone rijalitija.

Aneli je, duboko uzdišući, priznala da prolazi kroz pravi pakao i otkrila da je Asmin udario na njenu najbolniju tačku – njenu sestru i bolesnu bratanicu.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Bila mi je jako teška nedelja, ali jutros sam rekla sebi: ''Diži se, idi sredi se''. Svaki put kad sam bila vođa sam imala najgore momente ovde, svaki put se hotel pretvorio u hotel tuge. Video si u petak sve, Asmin je pričao s tobom i počeo je da udara na moju slabu tačku. Ja ne znam gde je moja sestra tačno i ništa ne znam tačno, to je on meni rekao ovde. Priča o mojoj sestri da radi neki posao, Bog zna šta ljudi misle. Sama njegova rečenica kada kaže da neće još da upliće neke ljude, odmah ostavlja prostora za neke kriminalne radnje. Povredilo me to kada je rekao za moju sestru da će biti uhapšena za godinu dana i njena deca, a od tih curica je jedna bolesna devojčica. On meni ne bude li dao taj papir i ne dođe li do toga da ja mogu rešiti bez njega, ja ću javno praviti haos. Zvaću policiju, pokazivati im klipove i sve - rekla je Aneli, koja se slomila potpuno mesec dana pred kraj rijalitija.

"Pusti me te folirantkinje Stanije"

Na opasku voditelja da se njen i Asminov odnos uvek vraća unazad, Aneli je istakla da nju zanima isključivo famozni papir i da ne želi da deli nikakvu krivicu sa bivšim. Kada je Darko spomenuo Staniju Dobrojević i njene komentare, Ahmićeva je potpuno izgubila kontrolu i optužila starletu za foliranje.

- Ne, nisam bila iznenađena jer sam ja i želela da mi da taj papir. On spominje Dubai i tako dalje, a meni to nije ni u malom mozgu. Pusti me te folirantkinje Stanije, zamisli ona kao postavlja pitanja i ljuti se što ja ne želim da joj odgovorim. Pametnica je ulagala u Majami, znala je kome će to ostati. Zbog čega ga nije terala da ulaže u ćerkicu? Ona želi sukob sa mnom, ali ga neće dobiti jer hoće da svali sve na mene - odbrusila je Aneli.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Prodaje skupoceni poklon

Vidno iscrpljena, zadrugarka je priznala da je njeno unutrašnje stanje loše jer sve drži u sebi i ćuti pod konstantnim tenzijama. Tom prilikom je demantovala navode o Asminovoj trogodišnjoj vezi i otkrila kakvu drastičnu odluku je donela povodom skupocenog poklona.

- Naravno, zato što ćutim sve i držim u sebi. Svašta bih rekla, sve što mislim. Zamisli ona prodaje meni priču da su oni tri godine u vezi, kakve tri godine? Malopre sedim i razmišljava o roleksu, odlučila sam da ga prodam - šokirala je Aneli.

Aneli je govorila i o Luki Vujoviću i ostalim cimerkama sa kojima je u konfliktu. Objasnila je svoje javne provokacije i zašto je prethodne noći obukla venčanicu: