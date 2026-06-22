Slušaj vest

Anđelo Ranković i Anita Stanojlović ušli su u žestoku svađu tokom njegove podele budžeta, tokom koje su izneli sav prljav veš iz njihovog odnosa.

- Meni je rečeno da je tvoj tata prevario tvoju mamu, a da ti je polubrat mlađi godinu dana. Tebi je mama promenila prezime, bio si maloletan i mama je zabranila tvom tati da te viđa. Tvoj tata je slao pisma i rekao je da ima želju da te viđa - govorila je ona.

- Gde? Da li sam ti ja to pričao? - dodao je Anđelo.

- Izlazilo je u medijima. Tvoja majka je odvojila tebe od tvog tate. On jako pati, čovek je stariji i treba da mu se posvetiš dok ima vreme dok je još na ovom svetu - rekla je Anita.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović i Anđelo Ranković Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković

- Treba Pink da ih upoznao kao što je Ćuba - sprdao se Luka.

- Ja sam rekla da sam ti pretila da ću da se ubijem i sve sam priznala, pa nemam čega da se stidim - rekla je Anita.

- Da li si pričala o trudnoći kad si se vratila sa mora da si možda imala pobačaj? - pitao je Ranković.

- Ne, imala sam ciklus tri puta za mesec dana, terao si me da radim test i ja sam ti pokazala da je negativan. Ti si prešao preko toga i bio si super do 19. decembra, a tad su me čak i tvoji drugari iselili. Znači sve što sam radila nije važilo do septembra - pričala je Anita.

- A ulje demantuješ? Ti dobro znaš šta to znači - dodala je Anita.

- Je l' treba pred Lukom da pričam šta voliš u s*ksu? - pitao je on.

Foto: Printscreen

- Šta sam radila sa tobom, radim i sa Lukom. Nećeš me ogaditi Luki, a ja tebe mogu da ogadim jer se ovde predstavljaš kao da voliš žene. Šta je loše ako ja imam svoje fetiše, a a loše je ako muškarac ima takve fetiše - govorila je Stanojlovićeva.

- Ti nemaš dokaz za to što pričaš - poručio je Anđelo.