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Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, često se iznosi mišljenje o dešavanjima u rijalitiju na svom Fejsbuku.

Sada je opet imao šta da kaže o svojim bivšim snajkama Aneli Ahmić i Staniji Dobrojević.

- Imam dve snajke, ali svaka je posebna kategorija, kao da sam ih naručio iz različitih zooloških vrtova - počeo je pa nastavio:

- Prva snajka: Čokoladna ratnica! Njoj da pokažeš Milku od 100 grama, ona digne bunu kao da je NATO ušao u kuću. Čokolada nestane, ona odmah: Ko je ovo pojeo?! A ja stojim u ćošku, držim stomak i mislim: Dete, ja sam preživeo rat, ali ovo tvoje ispitivanje neću...- pisao je o Aneli, pa je prešao na Staniju:

- Druga snajka: Večna mlada! Pet godina nosi istu venčanicu. Ne zato što voli muža, nego zato što svakog novog momka dočekao kao Black Friday: Evo, skidam haljine, samo ti uđi u ponudu! Ljudi se već zasitili njenog tela, a ona nema šta drugo da ponudi osim te venčanice koja je promenila više boja nego semafor. Ako još malo potraje, postaće venčanica u nijansi umorna kost - poručio je Mustafa.

1/5 Vidi galeriju Mustafa, Stanija, Aneli i Asmin Foto: Screenshot, Antonio Ahel / Ata Images, BoBa Nikolić, Printscreen, Marko Karović, Instagram, Screenshot

Podsetimo, on se jednom prilikom obratio direktno Staniji i to za njen rođendan.

- Draga moja suđeno-nesuđena snajka, danas je tvoj rođendan, a ja sam ovaj dan zamišljao sasvim drugačije – prolećno, sunčano, pod našom procvetalom trešnjom oko koje zuje pčele razdragane, uživajući u sočnim cvetovima što šire opojne mirise sve do Majamija. Nisam se nadao da bi se među njima mogla pojaviti i pčelica Maja… ali eto, život iznenadi. Nisam ja još u duševnom i psihičkom stanju da spremam košnicu za pčelicu Maju, jer ispod te trešnje još uvek vidim tebe, zrelu, nabujalu, s dugom crnom kosom i onim naramkom u ruci - započeo je Mustafa i nastavio:

- Naramkom, kažem? A sećaš li se, bolan, Stanija mog muštuluka? To što ste vi jedno drugom delili žute, bele, plave i crvene kartone nema nikakve veze s ovim današnjim tmurnim danom. Ja ću i dalje da maštam: dolazim i uzimam ono zamišljeno luče iz naramka, a ti kažeš: „Svekreee, sedi, sad ću ja“ - pisao je Mustafa pa dodao:

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- U međuvremenu Mevlida uzima nerođenu unuku pa joj tepa, a ti nam dolaziš s tacnom punom baklave, kafe i limunade i kažeš: „E dragi moji, izvolite… danas je moj rođendan.“ I dok se mi sladimo, tvoj svekar otvara novčanik, vadi onih pet komada po 200 evra i kaže: „Draga snaho, srećan ti rođendan, a o drugim temama ćemo raspraviti između ovog i sledećeg tvog rođendana.“ Od srca ti čestitam, tvoj suđeno-nesuđeni svekar - napisao je Mustafa pa je dodao:

- A ko još zna šta život sprema… po našem običaju, svekrova reč se poštuje. Srećno! I bogati, reci mu nek pregleda one svoje vreće, čini mi se da je zaboravio šta je sve odneo.