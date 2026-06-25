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U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Luku Vujovića.

 Kako je Anđelo bio tako loš Aniti kad je išla po šumama i pretila da će da se rokne?

- Ne može za 20 dana da se tera pravda. Sve što je pričao on nama nije dokazao osim što je Anita priznala. Samo napolju možemo da znamo šta je istina. Ja Anitu osuđujem najstrašnije jer ima dete kod kuće. Ona je tim mogla sam da ogadi muškarca. Obna nema samopouzdanje i ne razmišlja o posledicama. Ja sam celu sliku zumirao i on nije bio iskren u odnosu sa njom. Ona više ovde ući neće. Ja bih bacao fore, ali ona ne, vidim da nije dobro. Ja nisama rekao da je on bio loš, samo nije bio iskren. On je napolju sve demantovao što je pokazao ovde. Matora nema šta nije iznela i ljudi su potvrdili, nema šta da nije istina. Ja mislim da je on bio neiskren prema njoj i to je to. Ja sam gori ako gledamo po izgovorenim rečima, ali nije ni on dobar. Imao je pravo da je ostavi. Da li joj je on iz najbolje namere davao lažnu nadu. Sutra kad ona iznese i za njegovu majku i sve, pa neće on da ćuti - rekao je Luka. 

Anita Stanojlović i Anđelo Ranković Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković

- Jutros je bilo pitanje za telefon i Luka sad nekako i razumno priča. Ja njoj nažao nisam ništa uradio. Sve što sam radio radio sam da joj bude dobro, pa i posle raskida. Nisam joj davao lažnu nadu. Ja sam njoj rekao milion puta da se nikad nećemo pomiriti. Posle nakon što je isekla vene, meni se to zgadilo. Ljudi kao da olako shvataju da me neko uslovljavao samoubistvom i lažnim testom za trudnoću. Ti dolaziš ovde, a napolju sam deset meseci ćutao. Umešala mi se u jednu vezu, pa u drugu. Šta su tebi moje devojke dužne?! Jedna veza mi je prekinuta, posao sam izgubio, morao sam da se krijem po gradu. Da sam bio pametan da joj nakon prekida nikad nisam odgovorio i da se nisam na dalje pravdao. Nije ni taj snimak svejedno. Zašto sam ja loš ako sam hteo da idem dalje - rekao je Anđelo.

kurir / pink

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Pogledajte dodatni snimak:

19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV