- Ne može za 20 dana da se tera pravda. Sve što je pričao on nama nije dokazao osim što je Anita priznala. Samo napolju možemo da znamo šta je istina. Ja Anitu osuđujem najstrašnije jer ima dete kod kuće. Ona je tim mogla sam da ogadi muškarca. Obna nema samopouzdanje i ne razmišlja o posledicama. Ja sam celu sliku zumirao i on nije bio iskren u odnosu sa njom. Ona više ovde ući neće. Ja bih bacao fore, ali ona ne, vidim da nije dobro. Ja nisama rekao da je on bio loš, samo nije bio iskren. On je napolju sve demantovao što je pokazao ovde. Matora nema šta nije iznela i ljudi su potvrdili, nema šta da nije istina. Ja mislim da je on bio neiskren prema njoj i to je to. Ja sam gori ako gledamo po izgovorenim rečima, ali nije ni on dobar. Imao je pravo da je ostavi. Da li joj je on iz najbolje namere davao lažnu nadu. Sutra kad ona iznese i za njegovu majku i sve, pa neće on da ćuti - rekao je Luka.