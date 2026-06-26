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Za vreme trajanja emisije "Gledanje snimaka" nastao je skandal nezapamćenih razmera zbog okršaja između Stanije Dobrojević, Aneli Ahmić i Maje Marinković.

One nisu birale reči tokom sukoba, a sve je počelo kada su se Stanija i Aneli suočile zbog svog prethodno zamršenog odnosa i Asmina, a potom se uključila i Maja.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Planirala si da prodaš priču kako patiš za bivšim mužem, da mene poniziš, a ja nisam znala ni da ti postojiš. Ja sam čista, jer je mene Asmin slagao kada je reč o tebi i tvom postojanju. Asmin je rekao da će da joj da sve, a ona mene provlači kroz svoja prljava usta. Ona će da sluša sve što imam da kažem. Nije bila normalna i nije znala lepo da razgovara i da reši sve - rekla je Stanija.

- Stanija je meni govorila da je dobro da me Asmin pravi žrtvom na račun mog pokojnog oca, odnosno pominjanjem mog pokojnog oca. Ona namerno želi da ja imam svađu sa Asminom - uzvratila je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

- Govorila si svašta, a na kraju si pljunula po sebi i legla u krevet sa njim - odbrusila je Stanija.

- Stanija je jedno obično ljudsko zlo, smeće jedno, koje samo priča o k**evima po ceo dan. Stanija je ponaša kao da je ona ostavljena i ima desetoro dece sa Asminom. Da ima decu s njim, ona bi ga uništila. Treba da se dođe do spuštanja lopte. Nije mi sada Aneli jasna i njeno naprasno povlačenje. Nije mi normalno da Aneli i Stanija normalno razgovaraju, da imaju normalnu komunikaciju. Toliko se vidi Stanijina zloba i ostrašćenost. - kazala je Maja.

Foto: Printscreen Pink

"Takijeva sutljijašice iz Belog Potoka"

- Takijeva sutljijašice iz Belog Potoka. Ti si govorila da da ćeš u Tursku mog brata da vodiš, koji je doživeo traume iz rata, sram da te bude - brutalno joj je uzvratila Stanija.

- Ti si rekla da je Taki odgajao ku*vu - rekla je Maja.

- Tvoj otac Taki klinke juri po klubovima. Tek ću da se pozabavim vama - kazala je Stanija.

Foto: Printscreen Pink

- Seljančuro jedna, kome ti pretiš? Oronula jedna babetino - pitala je Maja, pa se nadovezala.

- Stanija je jedna dro** koja s**ualno opšti za novac, koju plate na šest sati. Verujem da ti je brat ponosan kada mu drugari ornanišu na tvoje slike. Stanija Ornanija - kazala je Maja.

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