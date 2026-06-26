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Biljana Vujović, tekstopisac i majka rijaliti učesnika Luke Vujovića je u intervjuu otvoreno govorila o vezi sina i trudne Anite Stanojlović. Ona ne krije radost što će joj sin podariti još jedno unuče i uverena je da će Luka oženiti svoju devojku.

Biljana je na početku razgovora otkrila kako se oseća zbog svih dešavanja u rijalitiju.

- Fantastično živim, nadam se da još bolje izgledam (smeh). Skratila sam 7 dana letovanje, radi Lukinog rođendana i poslovnih obaveza. Vratila sam se poslu, drugačije gledam na ovu sezonu, navikla sam se na činjenicu da je to rijaliti, da ne treba toliko da se ja brinem. Neka brine onaj ko treba. Ipak su oni tamo svi zarad novca, zarad popularnosti, njima je lepo, mi napolju izginusmo. Svi dobijamo šećer, pritisak, idemo po lekarima. Ove godine mi je mozak apsolutno odsutan. Poslovno se angažujem maksimalno - rekla je ona, a na pitanje koliko rijaliti dešavanja utiču na njenu poslovnu karijeru, kaže:

- Mnogo su uticala samim tim što jednom je prilikom Marko Đedović rekao za mene da sam mu rekla: „Pa nije ova Biljana za javnost ona prava Biljana i to će ostati zauvek.” Jer ja sam 30 godina u tom poslu i kao voditelj i kao novinar i s one strane kamere i s ove strane kamere i odlično znam težinu svake izgovorene reči za televiziju.

Biljana ne krije sreću jer uskoro stiže još jedna unuka.

- Juče sam je sanjala. Sanjala sam Luku, Anitu i bebu i prelepa je. Mnogo sam se brinula da se nešto ne iskomplikuje, da ne pobaci tamo jer je pritisak bio ogroman na njih. Mislim da je sad malo smanjen. U rijalitiju su je napravili, pa sada ne može da se zaustavi život zbog njih i rijalitija.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube



S obzirom na to da mnogi sumnjaju u ljubav Anite i Luke, te navode da je ona sa njim jer je bogat, pitali smo Biljanu da li je bole reči i navodi koje čuje.

- Pa ne boli me uopšte. Luka nije bogat. Ja ne znam šta to podrazumeva da je bogat, ali ima brata, sestru, sina, majku, oca, tetke. Tako da ovaj Luka jeste bogat u tom smislu. Pare su prolazna stvar. Kad je najviše imao para i kada je vozio kola od 100.000 i kada se mangupirao ostao je bez ičega i bez žene. U to ne verujem, ja želim da vidim je to ljubav. Ona to postupcima potvrđuje. U stanju je za Luku da ne znam šta da uradi, pedantna je jako, poštuje ga i što se vidi da stvarno želi tu bebu i život sa Lukom. Imam toliko iskustva da mogu da procenim šta je dobro za Luku, a šta nije - priča ona, a na pitanje kako reaguje na te njihove svađe, kaže:

- Bitno je da nema uvreda i psovki. Ona je mene oduševila i kada joj unesu dezinformaciju da sam ja rekla ovo, da sam rekla ono, da je Lukin tata rekao ovo ili ono, ona ne reaguje na prvu, nego kaže: „Oni su njegovi roditelji. Videćemo kad izađemo.” Kad izađe, biće srećna, jer od toga ništa nije istina. Tako da jako mi se dopada.

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Pink TV, ATA images, Printscreen YouTube

Lukinu majka pitana je i da li bi volela da Luka i Anita podignu vezu na viši nivo, te da bude i venčanja.

- Ma to je apsolutno. Što nakon bebice? Anita je toliko lepa da može da bude lepša od mnogih mlada u venčanici i u sedmom mesecu. Navijam za to da se venčaju. Već sam i ja razmišljala nešto možda za rođendan da kupim neki prsten za Anitu. Ona je definitivno moja snaja i na to je stavljena tačka, ne pričam ja ovo napamet. Ja poznajem Luku. Luka će da se oženi. Anita je buduća Anita Vujović - rekla je ona, ističući da ima ideju ime Lukine i Anitine bebe:

- Njihova podrška je poslala Anitinu sliku gde je na stomačiću kruna i volela bih da se beba zove Kruna.

Biljana ne krije i da mnogo toga zamera svom sinu.

- Pretpostavljam da ni ja ne bih bila ja u rijalitiju. Ne dopada mi se što uzvraća na one psovke, što je počeo da psuje. On to prošle godine nikad nije radio, ali izgleda da si tamo prinuđen. Možda nisam zadovoljna zbog toga što uzvraća istom merom, ali je to rijaliti. Ne sviđa mi se to, ali opet ga razumem.

Biljana je pitana i da li je u kontatku sa bivšim suprugom Bajom, te da li on podržava vezu Anite i Luke.

- On nikada nije uvredio Anitu, niti bilo šta rekao. Rekao je samo: „Videćemo kad izađe.” Baja nije verovao da je ona trudna. Mislio je da je to rijaliti priča, dok ga ja nisam razuverila. Rekla sam: „Čoveče, plaćen je taj test. Lično sam ja tome bila prisutna. Anita je trudna i shvati da čekaš unuče.” E, nije ni naš Luka svetac, kada bi se gledalo šta muškarci rade, a šta žene, nego nažalost, to je kod nas uvek osuđeno kad žene nešto rade, ja ne znam da li bi se za neka za Luku udala. Koliko je on devojaka imao u životu i koliko je imao svojih nekih izleta kroz život. Jako je ružno da bilo ko uperi prst u tuđe dete, a da o svom ima neko veliko mišljenje - rekla je ona, pa otkrila da Bajo ponovo staje na “ludi kamen”:

1/6 Vidi galeriju Biljana Vujović autorka velikih hitova Foto: Privatna Arhiva

- Jutros smo se čuli i iskritikovala sam ga malo, zato što nam se Baja ženi treći put, a da pritom nije pitao decu ni mene. Nije nas pitao: „Šta vi mislite o prvoj ženi?” Za prvu ženu nas nije pitao da li se mi slažemo. Sebe ću sad da izuzmem, bitno je da se i meni dopada žena sa kojom će on sutra da bude i kakav će odnos imati prema deci, kakva je ona kao osoba. Decu nije pitao, niti su se deca mešala. Poštovali su njegovu odluku. Sad se ponovo ženi sa 25 godina mlađom. Šta je problem? Meni se jako dopada ona, jako je komunikativna, treća sreća. I zamisli sad Luka njemu da kaže: “Tata, kako se ti to ženiš, ne dozvoljavam”. Nema niko pravo da utiče ni na čiji život i na emocije.

Foto: Printscreen

Majka Luke Vujovića je prokomentarisla i njegov odnos sa Filipom Đukićem, otkrivajući zbog čega njih dvojica više nisu bliski kao ranije.

- Njih dvojica su kao dva brata, slični su jako u svemu. Luka je iznenađen jer mu je okrenuo leđa u vezi sa Asminom. Filip je bio izričit da je on tu zbog sebe i da ga ne interesuje niko. Luka ne bi to uradio i Luka je bio uz njega kad ga je Bebica udario i bio je spreman da se diskvalifikuje. To bih isto zamerila Luki što toliko sebe daje drugovima. Uplašila sam se za Fiću, da se ne zaljubi u Aneli, jer bi ga sačekalo isto što i Luku. To što ona ima simpatije mislim da su lažne, da je to priča za rijaliti, mislim i da je sa Lukom bila priča za rijaliti. Ne mogu da spojim ljubav uz sve ovo kasnije što je uradila. Ne kažem ja da je ona promiskuitetna, nego samo kažem da ima neku narav koja nije prihvatljiva u društvu. Ona kaže Luki: “Majka ti je u Crnoj Gori” i sada evo ja neću ni da citiram, i “šta radi tamo sa nekim Kajzerom.” Za to će biti tužena. To je krupna stvar i ako to neko može da izgovori uz ime majka, treba debelo da stavi prst na čelo i da kaže gde je ona to zalutala, u kom ona svetu živi. Gde može da se uvredi majka, da se uvredi sestra, da se čovek sa kojim planiraš budućnost vređa. Ne razumem gde je to raslo, kako je raslo, ko je to vaspitavao, šta se tu dešavalo, ali u svakom slučaju neispravljivo.

Biljana najviše zamera Aneli Ahmić uvrede koje joj je uputila.

- Što se mene i Luke tiče moglo je da bude sve idealno, ali ne možete vi sa nekim ko je tri dana okej, a tri dana nije. Traži problem bez problema, ne bira reči, da je u stanju da udari nekog. I onda bi bilo da muškarac vrši nasilje nad ženom. Ja sam žena, ali ja to ne bih svrstala pod ženu. Kad se ponaša tako, onda treba i muškarac da odgovori jer bukvalno se ponaša kao muškarac. Pokušala sam da doprem do nje na neki način, nikad je nisam uvredila, ona je mene uvredila milion puta. Znam da svojoj svekrvi nikada ne bih rekla ni “pomeri se” ili ne daj Bože bilo šta. Ne samo svekrvi, nego svakoj starijoj osobi. I moj Luka je tako vaspitan i on je bio ko “Alisa u Zemlji čuda”, verovatno dok je bio sa njom. I Bogu hvala, to se završilo - rekla je Biljana, otkrivajući da sprema nekoliko tužbi:

1/6 Vidi galeriju Elita Foto: Kurir, Petar Aleksić, Printscreen, Instagram



- Tužiću Kačavendu, Situ, tužiću Aneli, dva voditelja. Situ ću tužiti jer me žena konstantno proziva. Razumem da ona zarađuje tako i razumem da treba da ima pregleda na TikToku ali ne može da plati Biljanu Vujović. Biljana Vujović 30 godina čuva ovaj svoju reputaciju i sada će jedna Aneli, jedna Sita da kaže nešto što Biljana nije rekla ili da se posluži nekim, kvarnim stvarima ili da nazove Biljanu ovako ili onako. Za sve postoje kazne, sud će da odluči koliko će to biti, ali ja neću imati milosti, jer sam toliko ćutala.

Lukina mama ne krije da priželjkuje da njen sin pobedi jer je dao obećanje da će novac ići u humanitarne svhre.

- Apelujem na ljude da glasaju da Luka pobedi jer je rekao da će sve pare da da za ili bolesnu decu i decu bez nadzora da pomogne Željku Mitroviću, a posle njega za Janjuša jer on je potpisao ugovor gde će deo sredstava dati za tu decu. Prema tome, ako nekom treba da odu pare, treba da odu tamo. Ne treba da pobedi ni Anita, ni Aneli, ni Stanija, nego da prvi bude Luka, jer on daje kompletnu svotu, a Janjuš drugi jer on daje pola. Ili obrnuto. Kako god, samo nek pare odu tamo - rekla je ona i dodala:

- Ne vidim ga nažalost kao pobednika, ali volela bih samo zbog tog novca da ne ode na veštačke grudi, zadnjice, na nadogradnju kose, na satove i automobile, nego u prave ruke - ljudima kojima je stvarno potreban novac.

U top tri, vidi i svoju buduću snaju:

- Top jedan Anita. Sad ću Luku da sklonim iz te priče, dovoljan je jedan pobednik. Asmin i Ivan Marinković.

S obzirom na to da se vodi polemika da će se u velikom finalu naći Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić, pitali smo Biljanu, koju vidi kao pobednicu.

Aneli Ahmić Foto: Printscreen



- To je izvesno i to će tako verovatno biti 99,9 odsto. A između njih dve ako biram, mnoge će da iznenaditi, ali biram Aneli. Znam kome su potrebnije pare i ko je zaslužio kroz rijaliti da uzme i krunu i novac. Mislim da je puno propatila. Sada je to druga strana priče. To što se ogrešila Luku, a ovo je druga strana priče. To se odnosi lično na njen boravak u rijalitiju i na tri godine pakla koji je ona prošla. Ovo sad gledam iz ugla najnormalnije kao majke njene. Stvarno je zaslužila da ona pobedi, a Stanija ni pod tačkom razno.

Kurir/Blic