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Bivša učesnica rijalitija "Elita", Milica Veličković, večeras će biti specijalna gošća u emisiji "Amidži šou", a njen dolazak u Šimanovce već sada preti da izazove pravi haos. Očekuje se da će Milica večeras pred kamerama bez dlake na jeziku komentarisati goruće teme i dešavanja iz Bele kuće, ali i otkriti šta se novo dešava u njenom privatnom životu nakon turbulentnog perioda.

Gledaoci sa nestrpljenjem iščekuju da čuju njenu stranu priče, ali prava drama odvija se zapravo iza kulisa.

Terza prevario Milicu u rijalitiju:

1/7 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen Zadruga, Printscreen YouTube/Pravo lice estrade, Printscreen YouTube

Naime, Milica će se večeras naći na samo nekoliko metara od rijaliti imanja na kojem boravi njen bivši partner Borislav Terzić Terza.

Aktuelnom učesniku "Elite" sigurno ne bi bilo dobro kada bi saznao da mu je bivša devojka u neposrednoj blizini.

Dodatnu tenziju podgreva i činjenica da se odmah po završetku emisije "Amidži šou" na imanju "Elite" održava tradicionalna žurka.

"Advokata je blam da idemo na sud zbog Slađe Poršeline!"

Milica se, inače, juče dotakla Slađe Lazić Poršeline, za koju tvrdi da je pominje u svakom intervjuu isključivo zato što nema o čemu drugom da priča. Iako su joj mnogi savetovali tužbu, Milica je otkrila neverovatan razlog zašto do toga ipak neće doći.

- Moj advokat čak neće ni da je tuži. Kaže mi: "Milice, blam me je da zbog nje izlazimo na suđenje i da nas slikaju ispred sudnice". I u pravu je čovek. Inače jako poštujem ljude koji imaju očigledne psihičke probleme, tako da ne želim uopšte da je slušam niti da joj uzimam koru hleba - brutalno je poentirala Milica za "Alo".

1/6 Vidi galeriju Terza i Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Pritnsceen

Veličkovićeva je dodala da tužbe u Srbiji zahtevaju novac, kao i preispitivanje sopstvenih grešaka iz prošlosti, naglasivši da danas ima "dva grama mozga" da zna kako da se ponaša pred kamerama, za razliku od ranijih perioda kada je, kako sama priznaje, umela da psuje