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Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života, koji je usledio nakon što ju je Borislav Terzić Terza u prošloj sezoni rijalitija prevario sa Sofijom Janićijević, dok je bila trudna.

Milica otvorila dušu o Terzinoj prevari

Milica je priznala da se zbog svega što je prošla na neko vreme povukla iz javnosti, jer nije bila psihički dobro.

- Ja tako malo nestanem kada ne budem psihički dobro, pa se onda vratim. Sada sam super, pa rekoh da svratim, da vidim šta ima, tu mi je i kuća blizu - rekla je ona kroz osmeh.

Kako ističe, period trudnoće, porođaja i svega što joj se dešavalo ostavio je ozbiljne posledice.

- Nisam bila psihički dobro. Malo sam bila uzdrmana tokom porođaja, posle porođaja, ali to je sada iza nas - priznala je Milica.

Govoreći o Terzi, Milica je istakla da nema uvid u njegove finansije, niti da je od njega bilo šta tražila.

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života, Foto: Pink

- Otišao je da zaradi za mene i ćerku, koja je, Bogu hvala, živa i zdrava sad, ali... Nemam uvid u njegove finansije. Ništa mu nisam tražila - rekla je bivša zadrugarka.

Na kraju je iskreno priznala da trauma kroz koju je prošla nije nestala i da i danas oseća njene posledice.

- Ostavilo mi je to trag. Kada vidim trudnicu, bude mi loše, pomolim se da bude u redu. Ja sam toliko istraumirana, mislim da je to ostavilo doživotne posledice na mene - zaključila je Milica.

"Advokata je blam da idemo na sud zbog Slađe Poršeline!"

Milica se, inače, nedavno dotakla Slađe Lazić Poršeline, za koju tvrdi da je pominje u svakom intervjuu isključivo zato što nema o čemu drugom da priča. Iako su joj mnogi savetovali tužbu, Milica je otkrila neverovatan razlog zašto do toga ipak neće doći.

- Moj advokat čak neće ni da je tuži. Kaže mi: "Milice, blam me je da zbog nje izlazimo na suđenje i da nas slikaju ispred sudnice". I u pravu je čovek. Inače jako poštujem ljude koji imaju očigledne psihičke probleme, tako da ne želim uopšte da je slušam niti da joj uzimam koru hleba - brutalno je poentirala Milica za "Alo".

1/5 Vidi galeriju Slađa Poršelina nakon operacija Foto: Petar Aleksic/Kurir, Petar Aleksić

Veličkovićeva je dodala da tužbe u Srbiji zahtevaju novac, kao i preispitivanje sopstvenih grešaka iz prošlosti, naglasivši da danas ima "dva grama mozga" da zna kako da se ponaša pred kamerama, za razliku od ranijih perioda kada je, kako sama priznaje, umela da psuje