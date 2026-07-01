OVAKO JE ANELI AHMIĆ IZGLEDALA U MLADOSTI! Rijaliti zvezda promenila lični opis, ovo je čitav spisak plastičnih zahvata
Aneli Ahmić, trenutno je učesnica devete sezone rijalitija "Elita", gde već mesecima intrigira javnost burnim ljubavnim dramama. Njeni sukobi sa bivšim verenikom Asminom ne prestaju, a njih dvoje gotovo svakodnevno iznose nove detalje iz svog odnosa i razmenjuju međusobne optužbe.
Aneli radila na sebi
Kada zanemarimo sve skandale, moramo priznati da je Aneli važi za jednu od najatraktivnijih devojaka u rijalitiju, a često je na meti osuda zbog svih korekcija na svom licu i telu.
Aneli Ahmić sa Filipom Đukićem:
Nedavno su isplivale njene fotografije iz mladosti, te lako može da se proceni koliko je izmenila lični opis intervencijama i zahvatima.
Izgledala drugačije
Vidljivo je da je Ahmićeva izgledala drugačije u prošlosti, ali u obzir treba uzeti i činjenicu da je tada bila dosta mlađa, odnosno da su u pitanju veoma stare fotografije.
Ovo što je evidentno je da je Aneli radila botoks, da je podizala kapke, platila jednu od danas najpčoznatijih tehnika "mačije oči", korigovala je i obrve i nos, a takođe je i dobunjavala usne. Poznato je i to da je Aneli svojevremeno ugradila silikone u grudi.