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Aneli Ahmić,  trenutno je učesnica devete sezone rijalitija "Elita", gde već mesecima intrigira javnost burnim ljubavnim dramama. Njeni sukobi sa bivšim verenikom Asminom ne prestaju, a njih dvoje gotovo svakodnevno iznose nove detalje iz svog odnosa i razmenjuju međusobne optužbe.

Aneli radila na sebi

Kada zanemarimo sve skandale, moramo priznati da je Aneli važi za jednu od najatraktivnijih devojaka u rijalitiju, a često je na meti osuda zbog svih korekcija na svom licu i telu.

Aneli Ahmić sa Filipom Đukićem:

Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

Nedavno su isplivale njene fotografije iz mladosti, te lako može da se proceni koliko je izmenila lični opis intervencijama i zahvatima.

Izgledala drugačije

Vidljivo je da je Ahmićeva izgledala drugačije u prošlosti, ali u obzir treba uzeti i činjenicu da je tada bila dosta mlađa, odnosno da su u pitanju veoma stare fotografije.

ISPLIVALE U JAVNOST STARE FOTKE ANELI AHMIĆ! Evo kako je učernica "Elite" izgledala pre svih korekcija, celo lice IZMENILA! Foto: Printscreen Facebook

Ovo što je evidentno je da je Aneli radila botoks, da je podizala kapke, platila jednu od danas najpčoznatijih tehnika "mačije oči", korigovala je i obrve i nos, a takođe je i dobunjavala usne. Poznato je i to da je Aneli svojevremeno ugradila silikone u grudi.

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19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV