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Poznata su imena učesnika koji se ove nedelje nalaze u opasnosti od izbacivanja iz Elite 16 dana pred finale. Prvi takmičar koji je poslat direktno u izolaciju je Anđelo Ranković, čime je i zvanično postao prvi nominovani takmičar ove nedelje.

Nakon njegovog imenovanja, usledio je novi talas pritiska kada su na red došle nominacije od strane "Odabranih". Ova grupa privilegovanih takmičara donela je odluku da na listu ugroženih stavi čak tri takmičarke. Za opstanak u rijalitiju sa te strane boriće se Stanija Dobrojević, Milena Kačavenda i Sandra Todić.

Gledaoci su svojim glasovima odlučili da peto mesto na listi nominovanih pripadne Jovani Cvijanović, koja je osvojila najmanje poverenja javnosti u ovom preseku.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

Ne znaju kada je finale

Veliko finale rijalitija "Zadruga 9 Elita" je zakazano za 20. jul, a takmičari još nisu o tome obavešteni i pripremaju se za 18. jula jer misle da će tada biti superfinale.

Iako učesnici "Zadruge 9 Elite" već nedeljama unazad govore o tome da će se superfinale održati u subotu, 18. jula, i uveliko se pripremaju za taj dan, produkcija je donela drugačiju zvaničnu odluku.

Milica Mitrović, zvanično je otkrila na društvenim mrežama da je veliko finale zakazano za ponedeljak, 20. jul, čime će se konačno staviti tačka na uzbudljivih deset meseci borbe za pobedu.