Milica Milojević Novinar rubrike zabava

Navela je iznose koje potražuju: Aneli 1.500 evra, Ivan i njegova sestra po oko 2.000 evra, ali smatra da im novac neće biti dosuđen. Marija je izjavila da Ivan Marinković, kao biološki otac Željka, više neće imati pristup njihovoj kući zbog tužbe protiv Miljane.

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Marija Kulić oglasila se na svom zvaničnom Jutjub kanalu koji drži sa ćerkom Miljanom i tom prilikom je otkrila da su Miljanu tužili Aneli Ahmić, Ivan Marinković, kao i njegova rođena sestra Teodora, a da potražuju "naknadu štete".

Marija Kulić je otkrila koliko su tražili kao naknadnu štete i istakla da Ivan Marinković neće kročiti u njihovu kuću više.

Foto: Milan Ilić, Vesna Lalić / Ringier +5 Galerija Miljana Marija Kulić

- Prva tema, ko je koga tužio... Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu; stigao je dopis da odemo da preuzmemo sudske spise. Međutim, pošto smo mi iz Niša, ja sam se već preko jednog advokata i jedne sudije informisala o čemu se radi. Radi se o tužbama. Znači Aneli Ahmić, Ivan Marinković i njegova rođena sestra Teodora su tužili Miljanu. Traže naknadu štete. Za Aneli znam sigurno da je (tražila) 1.500 evra, Ivan negde oko 2.000, nisam sigurna, tu ću informaciju imati u ponedeljak i, njegova sestra isto toliko - počela je Marija, a potom je nastavila o tome šta ona misli da će da se dogodi.

- Ovako, on je biološki otac Željka Kulića, majka mu je Mijana Kulić. Neko ko tuži majku svog deteta i od nje potražuje novčana sredstva u kom god iznosu, neće više priviriti ovde. Zbog čega? Zbog toga što je kuću na ovoj adresi napravila isključivo moja ćerka Miljana, od novca koji je zaradila u rijalitiju - rekla je Marija.

Foto: Milan Ilić / Ringier +5 Galerija Marija i Miljana

"Želi da uzme novac iz usta svog deteta"

Marinković u tome ni na koji način nije učestvovao, a oni su i ti koji plaćaju ženu koja im pomaže oko dečaka.

. Otac tog deteta da tuži majku, to je po meni van svake pameti. Znači, on želi da uzme novac iz usta svog rođenog deteta, kom apsolutno ništa nije pružio. Dolazio je samo da snima klipove, da se slika zarad novinara, javnosti, da ljudi vide kako je on došao na rođendan, kako se zapravo on šeta sa sinom... Neće više moći tako - jasna je bila Miljanina majka, priznajući da jeste prethodno želela da Ivan bude prisutan, ali pošto mu je "sve drugo bitnije, sada je zvanično digla ruke od toga".

Foto: Aleksandar Dojkić / Ringier +5 Galerija Marija Kulić i Ivan Marinković se svađaju

O tužbi sestre Teodore

- Novac na sudu neće dobiti, takođe ni njegova rođena sestra, koja nikada otkako se Željko rodio nije poslala po Ivanu ni jednu čokoladu za, da kažem, bratanca. Kaže Ivan kako ga stalno pozdravlja, stalno pita za njega, eto, bio je dva, tri puta, nikada nije doneo ništa... I ona je našla za shodno da uzima, ne da pruži detetu čokoladu ili nešto; možda i nije u mogućnosti, jer i nju Ivan izdržava, žena ne radi nigde, tako sam čula. Ali, zašto mu onda uzimaš? Njegova majka zarađuje za njega i sebe - pitala se ona.

O Aneli Ahmić

Što se Aneli tiče, s druge strane, veruje da će svoju tužbu da povuče.

Foto: Aleksandar Dojkić / Ringier +5 Galerija Aneli Ahmić

- To je jedno đubre neotesano, jedno samoživo stvorenje. Sada se setio i ćerku da pozdravi, posle ne znam koliko godina, da priča da li se oni stide ili se ne stide; to će biti druga tema i o toj njegovoj bivšoj supruzi ću pričati neki drugi put. Mogu samo da vam kažem apsolutno da žena koja je izabrala za supruga nekog ko može sin da joj bude po godinama, jel to nije sramota? Da li nije sramota što pola Beograda priča šta je radilo pre sa njom, dok je bila devojka? Raznorazne priče sam čula, možda je istina, možda nije, ali jedna takva da priča o nama... Ima li veće sramote od toga da vodiš za ruku momka koji po godinama treba da bude momak tvoje ćerke, a ne tvoj? Meni je to van svake pameti. Ona da se stidi, da priča... Prvo, Željko je prepametan, apsolutno mu nije potrebna u životu ni ta sestra, jer oni su nezainteresovani. Oni su ti koji su pričali da se stide, prema tome nikada se neće ni upoznati. I nema potrebe za tim, uopšte. Jer, vrlo lepo živi i bez tog poznanstva - gotovo u dahu govorila je Marija.