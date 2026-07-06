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Za opstanak borili su se Milena Kačavenda, Stanija Dobrojević, Sandra Todić, Anđelo Ranković i Jovana Cvijanović.

Oni su prvo igrali igricu za dupliranje glasova u kojoj je pobedu odnela Sandra, a najmanje glasova publike je dobila Jovana i ona je izgubila bitku za prvo mesto u Eliti 9.

- Povukla sam ručnu kad sam ušla. Nisam se osećala da je to to. Malo mi je sezona morbidna - rekla je Jovana, i progovorila je i o Janjušu, koji je, kako je rekla, bio njen izbor.

- Mnogo je morbidnih stvari, negativne enregije i nije bilo rešenja - dodala je Jovana i otkrila da Aneli najviše očekuje pobedu.