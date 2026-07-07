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U Beloj kući danas se odigrala prava drama kada je došlo do žestokog sukoba i karambola između Milene Kačavende i Asmina Durdžića. Atmosfera je dovedena do tačke ključanja i pretila je da preraste u ozbiljan fizički obračun, a deblji kraj izvukao je inventar imanja.

Sve je počelo nakon niza razmenjenih uvreda, kada je vidno besna Milena prišla Asminu u "Eliti", u nameri da raščisti račune. Kako bi sprečila eskalaciju sukoba, Maja Marinković je momentalno skočila između njih i pokušala da smiri situaciju.

- Asmine, ostavi je na miru, ona je žensko! - urlala je Maja u pokušaju da smiri tenzije.

Međutim, njene reči nisu uspele da obuzdaju pomahnitalu Kačavendu. Ona je potpuno izgubila kontrolu i sasula niz brutalnih pretnji Asminu direktno u lice.

- Je*em li ti sve što imaš, je*em li ti familiju! Svaki dan ću da ti zagorčam dok si ovde - vrištala je učesnica rijalitija.

Durdžić joj nije ostao dužan, te ju je pred svim cimerima uvredio rečima koje su je dovele do potpunog rastrojstva, povikavši besno: "Napolje, ku*vo!".

"Mama te neće prepoznati"

Nakon ove opaske, dok su ostali zadrugari u potpunom šoku nemo posmatrali dramu, Milena se agresivno unela Asminu u lice ponavljajući jezive pretnje: "Promeniću ti lični opis, mama te neće prepoznati!".

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Petar Aleksić

U naletu nezaustavljivog besa, Kačavenda je snažno šutnula i polomila sto u blizini, a tu se nije zaustavila.

Zbog ovog loma, obezbeđenje je munjevitom brzinom uletelo u kuću kako bi sprečilo još veći karambol, dok su oni, podsetimo, i nedavno morali da reaguju zbog haosa sa Milenom.