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Nekadašnja učesnica "Zadruge 1" i učesnica "Elite 9" koja tokom svake nedelje proverava higijenu u Beloj kući, Gordana Goca Džehverović, progovorila je o bivšem zetu ali i aktuelnostima u rijalitiju.

Goca je vrlo vredna, pa osim što edovno obilazi Elitare, ona radi u restoranu kao konobarica, ali i renovira porodičnu kuću u Kačarevu.

1/10 Vidi galeriju Iako joj ćerka zarađuje ozbiljnu sumu novca mama Džehva živi kao običan svet. Ipak, mnogi su se iznenadili kada su je danas ugledali na autobuskom stajalištu. Foto: Kurir Televizija, Printscreen Pink

- Pored kuće koju radim, idem i u restoran, mada sam to svela na neki minimum. Jedanput nedeljno i naravno, obilazak elitara. To mi je na prvom mestu. U restoranu radim kao konobar, to gosti znaju koji dođu na veselje. Ispričaću anegdotu, služim ja celo veče i onda jedna žena meni kaže: "Je l' mogu nešto da vam kažem? Što lićite na onu iz "Zadruge". Ja kažem: Pa, to sam ja". Ja taj posao volim - iskrena je bila Goca na početku razgovota za Blic.

Ko će odneti pobedu u Eliti 9?

- Tenzija raste, svako se bori. I onaj što nije ništa pokazao, misli da može da bude prvi. Tenzija najviše vlada među finalistima, a to su Stanija, Aneli, Asmin i Maja. Svi se nadaju prvom mestu. Dosta toga su pokazali. Bili su aktivni ovih 10 meseci - objasnila je, pa otkrila ko je njen favorit.

- Iskreno da kažem, volela bih da Anđelo bude prvi.Znam ga još od prve Zadruge, bori se, ove godine je nagrabusio, bio je veliki pritisak. Volela bih da pobedi i da ga više ne vidimo u rijalitiju, jer nije on za to. Više se bori tu finansijski, reklama mu ne treba, volela bih da pobedi, ali teško pored Stanije i Aneli - iskreno je rekla ona.

1/4 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić

Odnos sa bivšim zetom Anđelom

- Nemam ništa protiv njega. Ove godine smo na distanci, ali okej. Miran je, ja gledam da iskuliram, prošle godine smo imali okršaj, ali nema smisla više. Najbolji je bio u prvoj Zadruzi, posle toga je bilo malo kopiranja - rekla je Goca.

Ona u razgovoru za pomenuti medij otkriva koga očekuje ponovo da vidi sledeće sezone na vratima Bele kuće.

- Asmin je jako bio aktivan. Bio je dobar igrač i volela bih da dođe u Elitu 10. Maju vidim u narednoj sezoni, takođe. Stanija i Aneli, ne verujem. Mada su to dobri igrači, jako dobri igrači. Da ne promašim Ivana. Dobar je svake godine. Kačavenda takođe, ali ne znam koliko će imati snage, baš je bila na meti. Njene doskočice i poređenja su specifična - iznela je Goca svoje mišljenje.

"Sofija nije uzela ništa na silu"

- Šta će uraditi Dane, videćemo. Mislim da ga je Sofija dobro "očešljala". Neko tako želi, tako voli. Ništa na silu nije uzela. Što je tražila, on je dao. Da li je moralno ili nije, to je on tako želeo. Lepo i korisno se spojilo - odgovorila je ona na pitanje o Sofiji Janićijević i 41 godinu starijem Danetu Angelovskom.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Privatna arhiva Pink

"Higijena Elitara je katastrofa"

- Što se tiče higijene, elitari su katastrofa. Vikala sam na njih danas samo tako. Oni koji su nešto i radili, oni su izašli. Moram da pohvalim Terzu. Što se tiče privatnog života i Milice, ogrešio se, ali što se kuće tiče, vredan je, on je najvredniji, da nema Terze, ono imanje bi propalo. Da li je kuhinja, da li je kupatilo, da li je dvorište, ne libi se posla. Tu je besprekoran. Ženu nijednu ne bih izdvojila - bila je iskrena Goca.

"Teodora se svađa sa majstorima"

1/5 Vidi galeriju Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić

U istom razgovoru, Goca je progovorila o svojoj ćerki, pevačici Teodori Džehverović.

- Ona uvek očekuje moj komentar. Šta god da radi, ona se posavetuje. Nekad se naša mišljenja ne podudaraju, pa ona uradi kako ona hoće, takva je, ali čeka moje mišljenje. To je dobro. Mi smo tu uz nju, ali ona je svoja - priča ponosna mama, pa se osvrnula na sina i njegovu porodicu.

- Tu su sin i snajka. Proslavili smo treći rođendan njihovoj ćerki. Oni žive u Dubaiju. To je bio izazov za njih, ali su se snašli, uspeli su i zadovoljni su i način života i karijerom. Dok im je lepo, neka ih tamo, kad više ne bude bilo, uvek imaju gde da se vrate. Tako sam im rekla kad su krenuli. A unuka je mezimica. Pokupila je pomalo od svih nas - priča Goca, pa je otkrila detalje o vikendici koju je kupila Teodora i za koju je izdvojila vrtoglavih 40.000 evra.

Ovako je izgledalo kada je Goca pomagala u radovima na kući, pa malterisala s majstorima na Veliku subotu:

1/5 Vidi galeriju Goca Džehverović pomaže u radovima na kući Foto: Printscreen

- To renovira ona, ja se u to ne petljam, zato što sam zauzeta mojoj porodičnom kućom u Kašarevu. Ona tamo radi, kako želi tako neka uradi. Prepustila sam joj to sve, neka radi sve po svome. Nije joj problem ništa. Tamo je sa majstorima, raspravlja se sa njima, ja joj kažem da mi je dosta mojih majstora - rekla je Goca.

I dalje šije garderobu za ćerku

- Šijem ponekad. Nešto za scenu, nešto za privatno. Nekad nešto sebi, nekad za unukicu. Voli sve da nosi Teodora, strašno je kreativna. I ona zna da napravi nešto sama. Nekad kupi nešto, pa donese da ja to prepravim. Ode nekad u "second hand" radnju, ljudi kad je vide, iznenade se, kupi tamo nešto, mi to prevarimo, ne mora to uvek da bude nešto markirano i skupo. Ima tu kreativnost i voli kad svojim rukama nešto napravi. Samo još da je naučim da šije. Ja ih tako učim, da budu skromni u životu, a sve ostalo je nagrada od Boga, ja sam veliki vernik, ali naravno tu je i rad, trud - rekla je Džehverovićka.

1/11 Vidi galeriju Teodora Džehverović na Music Weeku Foto: Matija Popovic

Na kraju razgovora za pomenuti medij, Goca je otkrila svoje planove za naredni period.

- Ne planiram nikakav odmor tokom leta, jer ako odem negde na 10 dana biću odvojena od sina, snajke i unuke, hoću da što više vremena provedem sa njima, dok su tu. A i poslova po kući mnogo ima. Nadam se da će od septembra zvati u "Elitu 10" - iskrena je bila ona.

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