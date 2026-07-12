Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić završili su u izolaciji gde su smešteni nakon što su nominovan za izbacivanje. Sa Asminom je i njegova devojka Maja Marinković.

Oni su završili u istoj prostoriji nakon žestokog sukoba između bivših supružnika.

Asmin je najpre uzeo i Anelin dušek kako bi njegova devojka spavala pored njega, ali je morao da joj vrati.

- Uzećemo duplo! - rekao je Asmin.

- Stavi joj tamo pa nek uzme ona - rekla je Maja.

- Neće ona spavati pored nas - rekao je Asmin.

- Ne znam šta joj je - rekla je Maja.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Unakazila se i sad hoće žrtvu da napravim od nje - rekao je Asmin.

- Majko moja šta sam doživela, da spavam sa pacijentom i njegovom devojkom - rekla je Aneli.

Ona je odvela Milenu Kačavendu u izolaciju kako bi joj pokazala da je uspela da vrati svoj dušek.

Aneli Ahmić odvela je Milenu Kačavendu kako bi joj pokazala da je isterala svoje i uzela dušek koji joj pripada.

Foto: Petar Aleksić



- Dogovarali su se - rekla je Milena.

- Meni bi bilo bolje da nas je više da ne budemo Sandra i ja sa njima - rekla je Aneli.

- Jesi li otela dušek? - pitala je Milena.

- Naravno! Ne, najbolje da krmak i ona spavaju na dva, a ja na podu - rekla je Aneli.