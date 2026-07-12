"MORAM DA SPAVAM SA PACIJENTOM I NJEGOVOM DEVOJKOM" Aneli završila u izolaciji sa Asminom i Majom: Pokušali da joj otmu dušek da bi ona spavala na podu
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić završili su u izolaciji gde su smešteni nakon što su nominovan za izbacivanje. Sa Asminom je i njegova devojka Maja Marinković.
Oni su završili u istoj prostoriji nakon žestokog sukoba između bivših supružnika.
Asmin je najpre uzeo i Anelin dušek kako bi njegova devojka spavala pored njega, ali je morao da joj vrati.
- Uzećemo duplo! - rekao je Asmin.
- Stavi joj tamo pa nek uzme ona - rekla je Maja.
- Neće ona spavati pored nas - rekao je Asmin.
- Ne znam šta joj je - rekla je Maja.
- Unakazila se i sad hoće žrtvu da napravim od nje - rekao je Asmin.
- Majko moja šta sam doživela, da spavam sa pacijentom i njegovom devojkom - rekla je Aneli.
Ona je odvela Milenu Kačavendu u izolaciju kako bi joj pokazala da je uspela da vrati svoj dušek.
Aneli Ahmić odvela je Milenu Kačavendu kako bi joj pokazala da je isterala svoje i uzela dušek koji joj pripada.
- Dogovarali su se - rekla je Milena.
- Meni bi bilo bolje da nas je više da ne budemo Sandra i ja sa njima - rekla je Aneli.
- Jesi li otela dušek? - pitala je Milena.
- Naravno! Ne, najbolje da krmak i ona spavaju na dva, a ja na podu - rekla je Aneli.