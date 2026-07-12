- Nalazim se u velikoj dilemi da li da dođem uopšte na to finale. Ja sam čovek koji je bio za Novu godinu sa svim roditeljima ja sam se lepo pozdravio i imali smo o čemu i da pričamo. Ostavili smo pozitivne utiske jedni na druge. Šta da ja radim sada ako ja dođem na to finale i sretnem se ponovo sa tim roditeljima, a sve te roditelje je moj sin izvređao. Kako da se ja ponašam prema tim ljudima? Šta da ja radim? Da glumim budalu? Da budem tvrdoglav, da se izvinjavam, da molim ljude za oprost. Meni se plače od te sramote. Koje je to poniženje za nas roditelje. Da je on morao svakoga da uvredi, vređa Kačavendu, pljuje ženu. Mene to boli kao čovjeka. Kako da dođem? Kako da stanem pred ljude? S čim da stanem pred ljude? Ja sam čovek. Nikad me niko nije napao, nikad me niko nije uvredio. Prošao sam svet. Nikad me niko nije uvredio, a moj sin vređa svakoga s reda. Pogotovo kako je pošao sa tom Majom. Pre, zbog Stanije je išao po Srbiji, po Beogradu. Ne znam kako ga ljudi nisu prebili. Napadao je ljude zbog Stanije. Sad zbog Maje vređa i staro, i mlado, i mrtvo i živo. Mogu samo da zamolim sve ljude koji me čuju i koje je moj sin uvredio da im se ja izvinjavam u svoje ime i u ime svoje supruge. I mi ponekad u afektu kažemo neki ružan komentar za Staniju ili za Aneli ili za Maju. Imamo i mi svoje greške, ali to su sitnice na osnovu toga što moj sin radi.