MUSTAFA OTKRIO KOJE KRITERIJUME MORA DA ISPUNJAVA NJEGOVA SNAJKA: Maja se u to nikako ne uklapa! Radnim danima je ustajanje u 5!
Otac Učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, svakodnevno na svom Fejsbuk profilu komentariše dešavanja u rijalitiju.
S njegovim sinom su u "Eliti" dve bivše Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević, kao i Maja Marinković s kojom ima žestoke obračune, ali se posle svake svađe uvek izmire i zaborave najmonstroznije uvrede koje izreknu jedno drugome na račun njihovih porodica.
Mustafa komentariše i ljubavne odnose svog sina, ali i bivše snajke, kao i sadašnju. Sad je prokomentarisao na svom profilu kakva devojka je pravi izbor za njegovog sina, koji je tokom nominacija ušao u žestok obračun i sa Aneli i sa Stanijom, ali i njih dve su imale okršaj.
U njegovim rečima mnogi su videli da Asminova trenutna izabranica Maja Marinković ne ispunjava Mustafine kriterijume za snajku.
- Ko god želi da bude Mustafina snajka, mora da zna jedno: Kod mene se cene red, rad i disciplina. Radnim danima ustajanje u pet, jer život se gradi od discipline. Neradnim danima nek' ustaje kad hoće, to je sloboda koju poštujem - naveo je Mustafa i dodao:
- Mora da bude čestita, odgovorna i dobra majka, jer porodica je temelj svakog čoveka. A ono najvažnije, mora poštovati svog muža, kao što on mora poštovati nju. Ko ne nosi te vrednosti u sebi, ne može biti deo moje kuće - zaključio je Mustafa.
Podsetimo, Mustafa je nedavno za Blic izjavio da ne zna da li će doći na superfinale 20. jula jer ga je sramota zbog uvreda koje je na račun tuđih porodica izrekao njegov sin. On smatra da bi Asmin trebalo da se izvini Staniji i njenoj majci i bratu, jer ona njegove nikada nije uvredila.
- Nalazim se u velikoj dilemi da li da dođem uopšte na to finale. Ja sam čovek koji je bio za Novu godinu sa svim roditeljima ja sam se lepo pozdravio i imali smo o čemu i da pričamo. Ostavili smo pozitivne utiske jedni na druge. Šta da ja radim sada ako ja dođem na to finale i sretnem se ponovo sa tim roditeljima, a sve te roditelje je moj sin izvređao. Kako da se ja ponašam prema tim ljudima? Šta da ja radim? Da glumim budalu? Da budem tvrdoglav, da se izvinjavam, da molim ljude za oprost. Meni se plače od te sramote. Koje je to poniženje za nas roditelje. Da je on morao svakoga da uvredi, vređa Kačavendu, pljuje ženu. Mene to boli kao čovjeka. Kako da dođem? Kako da stanem pred ljude? S čim da stanem pred ljude? Ja sam čovek. Nikad me niko nije napao, nikad me niko nije uvredio. Prošao sam svet. Nikad me niko nije uvredio, a moj sin vređa svakoga s reda. Pogotovo kako je pošao sa tom Majom. Pre, zbog Stanije je išao po Srbiji, po Beogradu. Ne znam kako ga ljudi nisu prebili. Napadao je ljude zbog Stanije. Sad zbog Maje vređa i staro, i mlado, i mrtvo i živo. Mogu samo da zamolim sve ljude koji me čuju i koje je moj sin uvredio da im se ja izvinjavam u svoje ime i u ime svoje supruge. I mi ponekad u afektu kažemo neki ružan komentar za Staniju ili za Aneli ili za Maju. Imamo i mi svoje greške, ali to su sitnice na osnovu toga što moj sin radi.