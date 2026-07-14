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Nastavljena je emisija "Uspomene", u okviru "Elite 9". Strasti se u finalnoj nedelji ne smiruju, pa su svađe između učesnika sve žustrije.

Luka Vujović je sada komentarisao celokupnu situaciju bivše verenice Aneli Ahmić, što je nju očigledno najviše pogodilo.

Sadašnji partner Anite Stanojlović, sa kojom očekuje ćerku, naveo da je trebalo da Aneli i njen sestrić Nerio reše svoj problem, a ne da ga prodube još više tokom ove sezone "Elite".

- Ona je trebala da dođe i da im kaže Nerio sedi tu, Hana sedi tu, kaže bori se za plasman, pa daj bože da pobedi, vi ste jedna porodica - rekao je Luka.

- Budalo jedna, bio si u mojoj kući, smeće jedno raspalo - rekla je Aneli.

On je nastavio svoj eizlaganje.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen YouTube

- Za Groficu nisam reč rekao, za Situ nisam rekao, sve najbolje o njima, ni za njenog brata, a onda rekla da mi je žena imala odnose, da mi je dete zaostalo, da mi je brat narkoman, da sam nosio sestri drogu., ona je dozvolila da joj se o detetu priča, a ja ne - pričao je luka i nastavio:

- Ona je pričala o sukobu sa Asminom i pričala o Nori, ne mi. Ovo je najgore što Aneli može da se desi, da nije uspela da reši problem sa Neriom, nemaju srećan kraj, ušli su da reše nešto rešivo, a izlaze sa deset puta većim prolemima. Oni ne znaju gde će da idu posle rijalitija, vi se svađate čija je majka krezava - rekao je Luka.

Podsetimo, Asmin i Hana su žestoko udarili na Anelini porodicu kada su rekli da Sita i njena majka Grofica nisu želele da vrate uniformu Neriovog pokojnog oca Borisa njegovoj majci.