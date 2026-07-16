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Novi sukob između Maje i Asmina odigrao se sinoć kada je ona priredila pravu ljubomornu scenu zbog njegove bivše supruge.

Aneli Ahmić je bila na intervjuu, a za to vreme su Bora Santana, Maja Marinković i Asmin Durdžić počeli razgovor tokom kog je Maja rešila da ispituje Asmina, ali i da mu prebacuje.

- A ti sad tamo stojiš i pričaš - počela je Maja.

- Rekao mi je za ove dve nesrećnice - nastavio je Asmin.

- Kad si izašao napolje, kako je počelo? - pitala ga je Maja.

- Nešto drugo - rekao je Asmin.

- Ti si boesna žena. je l' si ti rekla na intervjuu da se meni diže k*rac samo kad me dobro izvređaš? - rekao je Asmin.

Nakon ovih reči, Maja i Asmin su svoj sukob nastavili u hotelu.

- I da, da na superfinalu treba da bude haos, ludilo. Ti misliš da sam ja budala ? Da se sa drugima dogovaraš iza mojih leđa. - rekla je Maja.

1/4 Vidi galeriju Maja prebacuje Alibabi s kim je pušio cigaru i što se smejao Foto: Prinscreen Pink

- Majo stvarno ne želim svađu i probleme. Ti želiš svađu - nastavio je Asmin.

- Mene boli k*rac - odbrusila je Maja.

- Pušio sam cigaru - rekao je Asmin.

- Sad ćemo drugačije pošto lažeš. Rekao ti je eno ti bivše, a ti si se nasmejao - rekla je Maja, a zatim se sukob nastavio u dvorištu, gde se ubrzo pojavilo i obezbeđenje.

- Hoće da je ostavi, a ne može - rekla je Kačavenda.

- Ti meni vređaš porodicu. To je tvoje pravo lice.- kazala je Maja.

- Ivane je l' možeš da vodiš ovu budalu od mene - pitao je Asmin.

- Ja nisam budala, ja sam tvoja devojka - rekla je Maja.

- Sklonite od mene ovu k*rvu raspalu - vikao je Asmin.

1/4 Vidi galeriju Maja i Asmin podigli obezbeđenje na noge Foto: Printscreen Pink

- Bože me sačuvaj. Vidiš da si oboleo. Ti si oboleo. Porodice vređaš. Sram te bilo. To si ti. Pokaži do kraja svoje pravo lice. Šta je bioskop radi deco? Karta 150 dinara, još malo pa nestalo, prvi redovi 200. - rekla je Maja, a potom je počela razgovor sa Ivanom Marinkovićem.

- Je l' tebi to normalno? Vidim puši cigaretu sa Milanom i Aneli ide u šiša bar i ja vidim on stoji nešto i priča, pa mi je ispričao dve verzije. Milan kaže eno ti bivše i on se nasmejao. Ja ga pitam šta je rekao i on kaže ništa za odelo i posle mi je rekao kao možda za lavicu. Ja sam mu rekla što se nasmejao - rekla je Maja.

- To nije razlog, ne razumem, šta je sa tobom - rekao je Ivan.

- Što nije otišao kad vidi da ona nailazi - rekla je Maja.

- Kao da se plašiš da te ne šutne na fin način i onda ideš na ovu foru. Praviš sve veću tenziju pred kraj - zaključio je Ivan.

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