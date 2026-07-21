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Elita 9 iznedrila je mnoge ljubavi, svađe i turbulencije koje su gledaoci imali prilike da gledaju prethodnihi meseci.

Ako je reč o najlepšim trenucima, ali i onim na ivici incidenta, za to su zaslužni neki od parova koji su svojim vezama obeležili devetu sezonu rijalitija, te su mesecima bili glavna tema medija.

Maja Marinković i Asmin

Maja Marinković i Asmin Durdžić započeli su emotivnu vezu u rijalitiju, ali je ona od početka bila veoma burna. Njihov odnos obeležili su česti raskidi i pomirenja, ljubomora, međusobne optužbe i sukobi. Više puta su ulazili u žestoke verbalne rasprave, a u pojedinim situacijama reagovalo je i obezbeđenje nakon što su sukobi eskalirali.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Dodatne tenzije izazivale su priče o Asminovim odnosima sa drugim učesnicima i bivšim partnerkama, posebno sa Stanijom, zbog čega su se često svađali. Pred kraj sezone nastavili su sa turbulentnim odnosom, uz nove raskide, pomirenja i sukobe koji su bili jedna od glavnih tema rijalitija.

Sofija i Terza

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza imali su jedan od najturbulentnijih odnosa u sezoni. Njihova veza bila je ispunjena čestim svađama, raskidima i pomirenjima. Uprkos brojnim sukobima i teškim rečima, više puta su priznavali da i dalje gaje emocije jedno prema drugom i obnavljali vezu.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

Veliki preokret dogodio se kada su u javnost dospele informacije o Sofijinom ranijem odnosu sa starijim muškarcem Danetom, što je izazvalo nove sukobe i Terzino razočaranje. Zbog toga su ponovo raskinuli, iako su kasnije pokušavali da izglade odnos i otvoreno razgovarali o svojim osećanjima.

Njihova priča ostala je jedna od glavnih tema Elite 9, obeležena snažnim emocijama, ljubomorom, brojnim preokretima i neizvesnošću do samog kraja sezone.

Anita i Luka

Luka Vujović nakon što je prekinuo veridbu sa Aneli Ahmić uplovio je u vezu sa Anitom Stanojlović.

Njihova veza počela je sa snažnim emocijama i privlačnošću, ali su je od samog početka pratili česte svađe, ljubomora i međusobno nepoverenje. Anita je često sumnjala u Lukine postupke, posebno zbog njegove prošlosti i odnosa sa bivšim partnerkama, dok je Luka pokušavao da smiri sukobe, ali je i sam ulazio u rasprave. Uprkos brojnim raskidima i pomirenjima, ostali su zajedno kroz mnoge izazove, pa je njihov odnos postao jedan od najpraćenijih u rijalitiju.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

Najlepši trenutak za ovaj ljubavni par jeste bila vest da čekaju bebu, a Anita nije krila suze kada je saznala da uskoro postaje mama devojčice.

Filip i Aneli

Filip Đukić bio je najpoželjniji muškarac u Eliti 9, a mnoge devojke su pale na njegov šarm. Jedna od omiljenih priča kada je ljubav u pitanju jeste njegov odnos sa Aneli Ahmić, a njeni najvatreniji fanovi su sve vreme navijali da ozvaniče vezu.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

Iako su strasti bile očigledne Đukić nije želeo da ozvaniči vezu, te je nekoliko puta javno govorio da ne želi ništa ozbiljno.