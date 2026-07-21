PAROVI KOJI SU OBELEŽILI ELITU 9 Najjače emocije, svađe na ivici incidenta i brutalne uvrede: Njih dvoje uskoro postaju roditelji devojčice (FOTO)
Elita 9 iznedrila je mnoge ljubavi, svađe i turbulencije koje su gledaoci imali prilike da gledaju prethodnihi meseci.
Ako je reč o najlepšim trenucima, ali i onim na ivici incidenta, za to su zaslužni neki od parova koji su svojim vezama obeležili devetu sezonu rijalitija, te su mesecima bili glavna tema medija.
Maja Marinković i Asmin
Maja Marinković i Asmin Durdžić započeli su emotivnu vezu u rijalitiju, ali je ona od početka bila veoma burna. Njihov odnos obeležili su česti raskidi i pomirenja, ljubomora, međusobne optužbe i sukobi. Više puta su ulazili u žestoke verbalne rasprave, a u pojedinim situacijama reagovalo je i obezbeđenje nakon što su sukobi eskalirali.
Dodatne tenzije izazivale su priče o Asminovim odnosima sa drugim učesnicima i bivšim partnerkama, posebno sa Stanijom, zbog čega su se često svađali. Pred kraj sezone nastavili su sa turbulentnim odnosom, uz nove raskide, pomirenja i sukobe koji su bili jedna od glavnih tema rijalitija.
Sofija i Terza
Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza imali su jedan od najturbulentnijih odnosa u sezoni. Njihova veza bila je ispunjena čestim svađama, raskidima i pomirenjima. Uprkos brojnim sukobima i teškim rečima, više puta su priznavali da i dalje gaje emocije jedno prema drugom i obnavljali vezu.
Veliki preokret dogodio se kada su u javnost dospele informacije o Sofijinom ranijem odnosu sa starijim muškarcem Danetom, što je izazvalo nove sukobe i Terzino razočaranje. Zbog toga su ponovo raskinuli, iako su kasnije pokušavali da izglade odnos i otvoreno razgovarali o svojim osećanjima.
Njihova priča ostala je jedna od glavnih tema Elite 9, obeležena snažnim emocijama, ljubomorom, brojnim preokretima i neizvesnošću do samog kraja sezone.
Anita i Luka
Luka Vujović nakon što je prekinuo veridbu sa Aneli Ahmić uplovio je u vezu sa Anitom Stanojlović.
Njihova veza počela je sa snažnim emocijama i privlačnošću, ali su je od samog početka pratili česte svađe, ljubomora i međusobno nepoverenje. Anita je često sumnjala u Lukine postupke, posebno zbog njegove prošlosti i odnosa sa bivšim partnerkama, dok je Luka pokušavao da smiri sukobe, ali je i sam ulazio u rasprave. Uprkos brojnim raskidima i pomirenjima, ostali su zajedno kroz mnoge izazove, pa je njihov odnos postao jedan od najpraćenijih u rijalitiju.
Najlepši trenutak za ovaj ljubavni par jeste bila vest da čekaju bebu, a Anita nije krila suze kada je saznala da uskoro postaje mama devojčice.
Filip i Aneli
Filip Đukić bio je najpoželjniji muškarac u Eliti 9, a mnoge devojke su pale na njegov šarm. Jedna od omiljenih priča kada je ljubav u pitanju jeste njegov odnos sa Aneli Ahmić, a njeni najvatreniji fanovi su sve vreme navijali da ozvaniče vezu.
Iako su strasti bile očigledne Đukić nije želeo da ozvaniči vezu, te je nekoliko puta javno govorio da ne želi ništa ozbiljno.