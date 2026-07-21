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Deset meseci publika Elite, u kojoj je pobedila Stanija Dobrojević, imala je prilike da prati emotivne trenutke, svađe, ali i skandale takmičara devete sezone.

Svađe, uvrede, žestoki okršaji, sukobi na ivici incidenta, bili su deo života učesnika rijalitija koji su se svim silama borili za pobedu i trijumf.

Ovo su skandali koji su obeležili Elitu 9.

Stanija i Uroš

Od kako je Stanija Dobrojević ušla u Belu kuću, Uroš Stanić nije pokazivao naklonost ka njoj, a njihova netrpeljivost dosegla je vrhunac bro, kada je starleta nasrnula na njega.

Rijaliti učesnica Maja Marinković fizički je nasrnula na Uroša Stanića zbog čega je novčano kažnjena, a istu noć na njega je nasrnuo i cimer Asmin Durdžić i više puta ga je udario u glavu. Foto: Preent Screen, Printscreen

Ona je skočila na njega, a Uroš je počeo da vrišti iz sveg glasa. Takmičari su odmah prišli i razdvojili ih.

Asmin nasrnuo na Uroša

Asmin Durdžić fizički je nasrnuo na cimera Uroša Stanića, nakon čega ga je, prema snimku koji kruži društvenim mrežama,
više puta udario u glavu.

Naime, Uroš je u tom trenutku ležao u spavaćoj sobi i razgovarao sa Borom Santanom, dok je atmosfera među učesnicima delovala potpuno mirno. Međutim, situacija se iznenada promenila kada se u prostoriji pojavio Durdžić.

Napad je, sudeći po dostupnim kadrovima, usledio potpuno neočekivano, zbog čega je on ostao zatečen, kao i ostali učesnici koji su prisustvovali incidentu.

Okršaj Aneli i Asmina

Aneli Ahmić i Asmin nekoliko puta su u Eliti bili na ivici tuče i nasilja.

Nakon mnoštvo uvreda, iznošenja prljavog veša, Aneli se zaletela na bivšeg partnera, a obezbeđenje je ubrzo opkolilo kuću.

Jedan od najvećih sukoba bio je kad je Asmin spomenuo njenu sestru Situ, ali njihovi problemi su trajali sve do poslednjih dana sezone.

Tuča Aneli Ahmić i Asmina Durdžića Foto: Printscreen YouTube

Rat Aneli i Stanije

Podsetimo, Stanija je često imala žestoke svađe sa Aneli, a jednom je obezbeđenje moralo da reaguje.

Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević se posvađale
Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević se posvađale Foto: Printscreen

- Šta ti hoćeš od mene? Stalno me bodeš, ponižavaš. Ja ti nisam interesna sfera, tvoja adresa je onaj čovek s kojim imaš dete - rekla je Stanija.

- Ti ćeš završiti u ludnici to ti tvrdim. To će ti biti karma. Ti si nagovarala Luku da se zapali Asminu kuća. Ona je otišla kod Asmina da kaže da im radim o glavi kada se polemisalo da li ostajem do kraja - nastavila je Stanija.

- Ti si za mene jedna sponzoruša, prevarantkinja koja je došla na osnovu mene da uzmeš pare - rekla je Aneli.

Tuča Aneli i Maje

Aneli i Maja su takođe nekoliko puta bile na ivici incidenta, sve dok se u jednom trenutku nisu počupale.

Maja Marinković i Aneli Ahmić se tuku
Maja Marinković i Aneli Ahmić se tuku Foto: Printscreen

Ljute rivlke nasrnule su jedna na drugu, te je izbio haos u Beloj kući.

Snimak pogledajte OVDE.

Bizarne uvrede Bore Santane i Anastasije

Bora Santana i Anastasija su u početku izgledali kao skladan ljubavni par, ali je sve ubrzo krenulo po zlu.

Brutalne uvrede, svađe, psovke obeležile su njihov odnos. Psovke i ponižavanja bile su deo njihovog odnosa, te su na kraju i raskinuli.

Svađa Bore i Boginje koja je uznemirilila javnost

Boginja i Bora Santana kroz 10 meseci imali su nekoliko žestokih okršaja, a jedan se umalo završio neslavno. Santana je pored optužbe da Tanja konzumira nedozvoljene suostance, udario i na njenu tužnu porodičnu priču.

Njihove svađe dugo su se prepričavale, a uvrede koje su se čule tokom okršaja šokirale su naciju.

Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9" Foto: Pink

Mina i Viktor

Mina Vrbaški je teško podnosila sukobe sa svojim dečkom Viktorom, te je često pravila haos kada bi se spomenuo raskid.

Nekoliko puta se orilo imanje zbog njihovog odnosa, a jednom prilikom je došlo i do incidenta sa Borom Santanom. Kako je Mina navela, nekoliko udaraca je primila od Bore jer je branila svog dečka koji se borio sa obezbeđenjem kako bi nasrnuo na Santanu.

Maja i Asmin rekordeli u skandalima

Ovaj ljubavni par apsolutni je rekorder u broju skandala, svađi i sukoba.

Poslednjih mesec dana pred kraj Elite, Maja i Asmin su se svađali gotovo svakodnevno, te se imanje orilo od njihovog urlikanja.

Maja Marinković Foto: Printscreen

Jedan od najvećih skandala devete sezone dogodio se u hotelu kada je Maja lomila sve pred sobom i urala na Durdžića.

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STARS SPECIJAL EP40 WEB Izvor: Kurir TV