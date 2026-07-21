BIZARNE UVREDE, SVAĐE, PSOVKE, SUKOBI NA IVICI INCIDENTA Ovo su skandali koji su obeležili Elitu 9: Njih dvoje su apsolutni rekorderi
Deset meseci publika Elite, u kojoj je pobedila Stanija Dobrojević, imala je prilike da prati emotivne trenutke, svađe, ali i skandale takmičara devete sezone.
Svađe, uvrede, žestoki okršaji, sukobi na ivici incidenta, bili su deo života učesnika rijalitija koji su se svim silama borili za pobedu i trijumf.
Ovo su skandali koji su obeležili Elitu 9.
Stanija i Uroš
Od kako je Stanija Dobrojević ušla u Belu kuću, Uroš Stanić nije pokazivao naklonost ka njoj, a njihova netrpeljivost dosegla je vrhunac bro, kada je starleta nasrnula na njega.
Ona je skočila na njega, a Uroš je počeo da vrišti iz sveg glasa. Takmičari su odmah prišli i razdvojili ih.
Asmin nasrnuo na Uroša
Asmin Durdžić fizički je nasrnuo na cimera Uroša Stanića, nakon čega ga je, prema snimku koji kruži društvenim mrežama,
više puta udario u glavu.
Naime, Uroš je u tom trenutku ležao u spavaćoj sobi i razgovarao sa Borom Santanom, dok je atmosfera među učesnicima delovala potpuno mirno. Međutim, situacija se iznenada promenila kada se u prostoriji pojavio Durdžić.
Napad je, sudeći po dostupnim kadrovima, usledio potpuno neočekivano, zbog čega je on ostao zatečen, kao i ostali učesnici koji su prisustvovali incidentu.
Okršaj Aneli i Asmina
Aneli Ahmić i Asmin nekoliko puta su u Eliti bili na ivici tuče i nasilja.
Nakon mnoštvo uvreda, iznošenja prljavog veša, Aneli se zaletela na bivšeg partnera, a obezbeđenje je ubrzo opkolilo kuću.
Jedan od najvećih sukoba bio je kad je Asmin spomenuo njenu sestru Situ, ali njihovi problemi su trajali sve do poslednjih dana sezone.
Rat Aneli i Stanije
Podsetimo, Stanija je često imala žestoke svađe sa Aneli, a jednom je obezbeđenje moralo da reaguje.
- Šta ti hoćeš od mene? Stalno me bodeš, ponižavaš. Ja ti nisam interesna sfera, tvoja adresa je onaj čovek s kojim imaš dete - rekla je Stanija.
- Ti ćeš završiti u ludnici to ti tvrdim. To će ti biti karma. Ti si nagovarala Luku da se zapali Asminu kuća. Ona je otišla kod Asmina da kaže da im radim o glavi kada se polemisalo da li ostajem do kraja - nastavila je Stanija.
- Ti si za mene jedna sponzoruša, prevarantkinja koja je došla na osnovu mene da uzmeš pare - rekla je Aneli.
Tuča Aneli i Maje
Aneli i Maja su takođe nekoliko puta bile na ivici incidenta, sve dok se u jednom trenutku nisu počupale.
Ljute rivlke nasrnule su jedna na drugu, te je izbio haos u Beloj kući.
Snimak pogledajte OVDE.
Bizarne uvrede Bore Santane i Anastasije
Bora Santana i Anastasija su u početku izgledali kao skladan ljubavni par, ali je sve ubrzo krenulo po zlu.
Brutalne uvrede, svađe, psovke obeležile su njihov odnos. Psovke i ponižavanja bile su deo njihovog odnosa, te su na kraju i raskinuli.
Svađa Bore i Boginje koja je uznemirilila javnost
Boginja i Bora Santana kroz 10 meseci imali su nekoliko žestokih okršaja, a jedan se umalo završio neslavno. Santana je pored optužbe da Tanja konzumira nedozvoljene suostance, udario i na njenu tužnu porodičnu priču.
Njihove svađe dugo su se prepričavale, a uvrede koje su se čule tokom okršaja šokirale su naciju.
Mina i Viktor
Mina Vrbaški je teško podnosila sukobe sa svojim dečkom Viktorom, te je često pravila haos kada bi se spomenuo raskid.
Nekoliko puta se orilo imanje zbog njihovog odnosa, a jednom prilikom je došlo i do incidenta sa Borom Santanom. Kako je Mina navela, nekoliko udaraca je primila od Bore jer je branila svog dečka koji se borio sa obezbeđenjem kako bi nasrnuo na Santanu.
Maja i Asmin rekordeli u skandalima
Ovaj ljubavni par apsolutni je rekorder u broju skandala, svađi i sukoba.
Poslednjih mesec dana pred kraj Elite, Maja i Asmin su se svađali gotovo svakodnevno, te se imanje orilo od njihovog urlikanja.
Jedan od najvećih skandala devete sezone dogodio se u hotelu kada je Maja lomila sve pred sobom i urala na Durdžića.