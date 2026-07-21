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Deset meseci publika Elite, u kojoj je pobedila Stanija Dobrojević, imala je prilike da prati emotivne trenutke, svađe, ali i skandale takmičara devete sezone.

Svađe, uvrede, žestoki okršaji, sukobi na ivici incidenta, bili su deo života učesnika rijalitija koji su se svim silama borili za pobedu i trijumf.

Ovo su skandali koji su obeležili Elitu 9.

Stanija i Uroš

Od kako je Stanija Dobrojević ušla u Belu kuću, Uroš Stanić nije pokazivao naklonost ka njoj, a njihova netrpeljivost dosegla je vrhunac bro, kada je starleta nasrnula na njega.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnica Maja Marinković fizički je nasrnula na Uroša Stanića zbog čega je novčano kažnjena, a istu noć na njega je nasrnuo i cimer Asmin Durdžić i više puta ga je udario u glavu. Foto: Preent Screen, Printscreen

Ona je skočila na njega, a Uroš je počeo da vrišti iz sveg glasa. Takmičari su odmah prišli i razdvojili ih.

Asmin nasrnuo na Uroša

Asmin Durdžić fizički je nasrnuo na cimera Uroša Stanića, nakon čega ga je, prema snimku koji kruži društvenim mrežama,

više puta udario u glavu.

Naime, Uroš je u tom trenutku ležao u spavaćoj sobi i razgovarao sa Borom Santanom, dok je atmosfera među učesnicima delovala potpuno mirno. Međutim, situacija se iznenada promenila kada se u prostoriji pojavio Durdžić.

Napad je, sudeći po dostupnim kadrovima, usledio potpuno neočekivano, zbog čega je on ostao zatečen, kao i ostali učesnici koji su prisustvovali incidentu.

Okršaj Aneli i Asmina

Aneli Ahmić i Asmin nekoliko puta su u Eliti bili na ivici tuče i nasilja.

Nakon mnoštvo uvreda, iznošenja prljavog veša, Aneli se zaletela na bivšeg partnera, a obezbeđenje je ubrzo opkolilo kuću.

Jedan od najvećih sukoba bio je kad je Asmin spomenuo njenu sestru Situ, ali njihovi problemi su trajali sve do poslednjih dana sezone.

1/15 Vidi galeriju Tuča Aneli Ahmić i Asmina Durdžića Foto: Printscreen YouTube

Rat Aneli i Stanije

Podsetimo, Stanija je često imala žestoke svađe sa Aneli, a jednom je obezbeđenje moralo da reaguje.

Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević se posvađale Foto: Printscreen

- Šta ti hoćeš od mene? Stalno me bodeš, ponižavaš. Ja ti nisam interesna sfera, tvoja adresa je onaj čovek s kojim imaš dete - rekla je Stanija.

- Ti ćeš završiti u ludnici to ti tvrdim. To će ti biti karma. Ti si nagovarala Luku da se zapali Asminu kuća. Ona je otišla kod Asmina da kaže da im radim o glavi kada se polemisalo da li ostajem do kraja - nastavila je Stanija.

- Ti si za mene jedna sponzoruša, prevarantkinja koja je došla na osnovu mene da uzmeš pare - rekla je Aneli.

Tuča Aneli i Maje

Aneli i Maja su takođe nekoliko puta bile na ivici incidenta, sve dok se u jednom trenutku nisu počupale.

Maja Marinković i Aneli Ahmić se tuku Foto: Printscreen

Ljute rivlke nasrnule su jedna na drugu, te je izbio haos u Beloj kući.

Bizarne uvrede Bore Santane i Anastasije

Bora Santana i Anastasija su u početku izgledali kao skladan ljubavni par, ali je sve ubrzo krenulo po zlu.

Brutalne uvrede, svađe, psovke obeležile su njihov odnos. Psovke i ponižavanja bile su deo njihovog odnosa, te su na kraju i raskinuli.

Svađa Bore i Boginje koja je uznemirilila javnost

Boginja i Bora Santana kroz 10 meseci imali su nekoliko žestokih okršaja, a jedan se umalo završio neslavno. Santana je pored optužbe da Tanja konzumira nedozvoljene suostance, udario i na njenu tužnu porodičnu priču.

Njihove svađe dugo su se prepričavale, a uvrede koje su se čule tokom okršaja šokirale su naciju.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9" Foto: Pink

Mina i Viktor

Mina Vrbaški je teško podnosila sukobe sa svojim dečkom Viktorom, te je često pravila haos kada bi se spomenuo raskid.

Nekoliko puta se orilo imanje zbog njihovog odnosa, a jednom prilikom je došlo i do incidenta sa Borom Santanom. Kako je Mina navela, nekoliko udaraca je primila od Bore jer je branila svog dečka koji se borio sa obezbeđenjem kako bi nasrnuo na Santanu.

Maja i Asmin rekordeli u skandalima

Ovaj ljubavni par apsolutni je rekorder u broju skandala, svađi i sukoba.

Poslednjih mesec dana pred kraj Elite, Maja i Asmin su se svađali gotovo svakodnevno, te se imanje orilo od njihovog urlikanja.

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen

Jedan od najvećih skandala devete sezone dogodio se u hotelu kada je Maja lomila sve pred sobom i urala na Durdžića.