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Samo dva dana pred veliko superfinale, u "Eliti 9" je održana specijalna emisija gde su finalistima emitovane video poruke njihovih najbližih.

Milena Kačavenda je dobila poruku svojih bliskih ljudi, ali jedna stvar joj je naterala suze na oči.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink

- Glas je od Lazarve devojke Anđele i drago mi je da je tu jer je volim kao svoje dete. Ja decu svakako nisam očekivala. Ja znam šta se dešava, a videćemo kad izađemo odavde... - govorila je Milena.

"Ona nema nikakav osećaj za druge"

Anđelo se umešao i prokomentarisao njeno ponašanje.

- Danas je bila najglanija, a šta bi bilo da svi ti ljudi sad skaču na nju? Ona nema nikakav osećaj za druge, a kad ima priliku ona gazi druge. Ne bih da dodajem i da kvarim poruku, ali šta ne želiš sebi nemoj ni drugima - dodao je Anđelo, a zatim se nadovezao Asmin.

Foto: Printscreen Pink

- Ona plače jer je svesna da se njeni sinovi stide njenog ponašanja. Ona sad ide na mafija kartu i priča da će da nas prebije njen bivši muž. Ona preti bivšim mužem i sinovima - govorio je Asmin.

- Videćeš, sedi i udobno se smesti - dodala je Milena.

- Ne podržavaju je ni mlađi, a ni stariji sin. Ona sad plače i glumi žrtvu, a to ju je učio Dača - rekao joj je Durdžić.

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