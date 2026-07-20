OVO SU POBEDNICI SVIH SEZONA RIJALITIJA ZADRUGA I ELITA: Osvojili srca publike i napunili džepove: Neki uživaju u javnom životu, a drugi potpuno nestali
Rijaliti Zadruga bio je jedan od najgledanijih formata, a kroz sezone gledaoci su se srodili sa životom učesnika. Nakon toga iznedrena je Elita, koja je bazirana na sličnim pravilima i takmičenju za prestižne nagrade.
Mnoge takmičare je rijaliti od anonimnih ličnosti doveo do vrtoglavog uspeha i popularnosti, što je nekima bilo dovoljno da se povuku nakon trijumfa, dok su drugi ušli i nastavili da uživaju u čarima javnog sveta.
1. sezona – Kristina Kija Kockar
Kristina Kija Kockar postala je prvi pobednik rijalitija "Zadruga" 2018. godine. Ušla je kao supruga Slobe Radanovića, čija je ljubavna veza sa Lunom Đogani obeležila sezonu. Kockareva je javnu prevaru supruga dobro iskoristila.
Kija je osvojila simpatije publike dostojanstvenim držanjem i iskrenim nastupom, zbog čega je odnela ubedljivu pobedu. Nakon rijalitija započela je muzičku karijeru i ostala prisutna u javnom životu.
2. sezona – Luna Đogani
Luna Đogani je u drugoj sezoni uspela da dođe do pobede nakon što je godinu ranije bila jedna od najkontroverznijih učesnica.
Tokom druge sezone pokazala je zreliji pristup, a podrška publike donela joj je prvo mesto. Posle rijalitija posvetila se porodici, društvenim mrežama i povremenim medijskim angažmanima.
Danas uživa u braku sa Markom Miljkovićem sa kojim je dobila dve devojčice i vodi svoj podkast.
3. sezona – Iva Grgurić
Pobednica treće sezone bila je Iva Grgurić, koja je publiku osvojila otvorenošću i borbenim karakterom.
Njeno učešće obeležile su brojne emotivne ispovesti i turbulentni odnosi sa ostalim učesnicima. Nakon pobede nastavila je da se bavi modelingom i medijskim projektima.
4. sezona – Nadica Zeljković
Nadica Zeljković, majka Kije Kockar, trijumfovala je u četvrtoj sezoni i postala jedna od najomiljenijih pobednica ovog formata.
Gledaoci su je podržali zbog smirenosti, iskrenosti i majčinskog stava koji je pokazivala tokom takmičenja. Nakon izlaska iz rijalitija povukla se iz intenzivnog medijskog života i posvetila porodici.
5. sezona – Dejan Dragojević
Dejan Dragojević postao je prvi muškarac koji je osvojio "Zadrugu". Njegovu sezonu obeležio je turbulentan razvod od Dalile Dragojević, zbog čega je stekao ogromnu podršku gledalaca. Posle pobede nastavio je da bude aktivan na društvenim mrežama i u medijima.
Danas čeka dete sa svojom devojkom Jovanom i sređuje porodičan dom.
6. sezona – Aleksandra Nikolić
Aleksandra Nikolić odnela je pobedu u šestoj sezoni zahvaljujući velikoj podršci publike. Tokom rijalitija često je bila u centru pažnje zbog ljubavnih odnosa i sukoba, ali je uspela da izgradi pozitivan odnos sa gledaocima.
U rijalitiju je nakon prevare Dejana Dragojevića uplovila opet u romansu sa Filipm Carem sa kojim je u spoljnjem svetu dobila devojčicu. Iako su se zauvek rastali Nikolićeva i Car, ostali su u dobrim odnosima zbog ćerkice.
7. sezona – Anita Stanojlović
Prvu sezonu pod nazivom "Elita" osvojila je Anita Stanojlović.
Njeno učešće obeležili su brojni emotivni usponi i padovi, kao i turbulentan odnos sa Jovanom Tomić Matorom.
Zahvaljujući glasovima publike osvojila je prvo mesto i glavnu nagradu, čime je postala prva pobednica formata "Elita". Nakon sezone se udala za Matoru, ali ubro i razvela. Danas čeka dete sa Lukom Vujovićem sa kojim je uplovila u romansu tokom učešća u devetoj sezoni.
8. sezona – Nenad Marinković Gastoz
Nenad Marinković Gastoz pobednik je osme sezone "Elite". Jedan od najpoznatijih rijaliti učesnika u regionu uspeo je da osvoji publiku svojim humorom, iskustvom i odnosom sa ostalim učesnicima.
Njegova pobeda predstavljala je povratak na sam vrh rijaliti scene i još jednom potvrdila njegovu veliku popularnost među gledaocima.
9. sezona
Večeras u 21 čas počinje superfinale devete sezone na Pink televiziji, a publika će dati svoj sud i odlučiti ko je ove godine zaslužio da odnese vredne nagrade i osvoji prvo mesto.