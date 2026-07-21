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Aneli Ahmić bila je učesnica "Elite" tri sezone. Ušla je u sedmicu kao prevarena žena. Odmah u studiju je privukla pažnju jer je tvrdila da joj je Stanija Dobrojević otela muža Asmina Durdžića.

Odnosi u tom trouglu bili su glavna tema tri godine, a u upravo završenoj sezoni njih troje su se našli pod istim krovom, te smo imali priliku da gledamo žestoke okršaje.

Ipak, ulauak u "elitu" za Aneli nije prvo televizijsko pojavljivanje. ona se još ranije napla pred kamerama sa sestrom Sitom Ahmić, koja takođe ima rijalit iskustvo, jer je svojevremeno bila učesnica "Parova".

"Ne radim ništa"

Njih dve su pre 10 godina učestvovale u emisiji "Zvezda na 24h" kada je svima bilo jasno da je njena neizmerna želja da postane poznata.

- Ja sam Aneli, slobodna, ne radim ništa, pomažem sestri - predstavila se Aneli gledaocima.

1/8 Vidi galeriju Aneli i Sita Ahmić Foto: Printscreen

- Aneli je rešila da nađe momka preko ove emisije. Momci, navalite - rekao je voditelj.

- Mi nismo nepoznati ljudi. Ovde možda jesmo, ali tamo kod nas nismo. Propraćene smo na mrežama, dosta nas mešaju - rekla je Aneli tada.

Njih dve su u okviru emisije dobile priliku da na kratko rade u jednom poznatom restoranu, a potom i da intervjuišu pevače na snimanju jedne "Grandove emisije".

Kviz znanja

Odmah nakon toga završile su u džakuziju. Aneli je otpevala pesmu "Crne kose", a zatim još nekoliko pesama. Njih dve su učestvovale i u kvizu opšteg znanja, gde se baš nisu proslavile svojim odgovorima.

Na kraju su izašle u klub.

- Za mene transformacija prava. Nisam nikada imala ovakvu frizuru. Prezadovoljna sam, sad ću malo češće ovo da radim. Šminka isto, bez teksta sam. Volim ovako s*ksi frizure, ali do ove granice nisam još išla - pričala je Aneli.

- Sad izgledaš stvarno s*ksi - rekao joj je voditelj.

1/5 Vidi galeriju Aneli i Sita Ahmić Foto: ATAIMAGES, Petar Aleksić, Printscreen

- Čekaj da se svučem - dodala je ona.

- Posle ćemo to - rekao je on pa kao da im je predvideo da će postati deo javnog sveta na zanimljiv način odjavio emisiju.

- Ostavili smo Situ i Aneli da uživaju uz muziku devedesetih u popularnom klubu, a da li će uspeti da se probiju i postanu VIP u Srbiji, ostaje nam da naslutimo. U našoj emisiji one su bile zvezde na 24 sata - rekao je voditelj ni ne sluteći da će nekoliko godina kasnije široki auditorijum čuti za Aneli, a uz nju i za njenu sestru Situ.

Osvojila 2. mesto u Eliti

Aneli Ahmić osvojila je drugo mesto u Eliti 9, a ubedljivi trijumf odnela je Stanija Dobrojević.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Marko Karović

Aneli nije krila koliko se razočarala, te je u prvoj izjavi nakon kraja superfinala rekla da je ona zaslužila pobedu.

- Smatram se najvećim pobednikom. Treću godinu zaredom sam ovde, zahvaljujem se svima što su za to vreme bili uz mene. Ja sam zaslužila prvo mesto - istakla je.