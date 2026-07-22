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Filip Car se proslavio tokom učešća u rijalitija Zadruga i vremenom postao jedan od najomiljenijih takmičara ikada.

Rođen je 14. septembra 1993. godine u Crikvenici u Hrvatskoj.

U petoj sezoni najpopularnijeg rijalitija na Balkanu Filip Car postao je jedan od glavnih aktera zbog ljubavne romanse sa udatom ženom Dalilom Mujić Dragojević.

Ljubavna priča koja se i danas prepričava

Car se zaljubio u udatu ženu koja je odlučila da ostavi muža Dejana Dragojevića, koji je takođe boravio u rijalitiju, i uplovi sa Filipom u ljubavnu romansu.

Dalila se zbog Filipa razvela u rijalitiju, a on ju je potom ostavio bez reči i pomirio se sa svojom bivšom devojkom Majom Marinković. Dalila je to veoma teško podnela, dok se Filip pravdao da je „kosmička zaljubljenost“ prošla i da je shvatio da još uvek gaji emocije prema bivšoj devojci Maji. Međutim, Maja Marinković i Filip Car konstantno su imali i svađe, a Maja je na njega i fizički nasrtala. Zbog toga je diskvalifikovana iz „Zadruge 5“.

Biografija

Inače, Filip se u rijalitiju, osim kao ženskaroš, pokazao i kao veoma duhovit momak koji nasmejava gledaoce pored malih ekrana. Detinjstvo i odrastanje Filip Car rođen je u Crikvenici u okolini Rijeke u Hrvatskoj 14. septembra 1993. godine. Odrastao je u uglednoj i mirnoj porodici, a ovaj momak je od detinjstva bio „crna ovca“ u porodici i radio je sve suprotno.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

Njegova majka zove se Milica, a otac Franjo. Filip ima stariju sestru koja se zove Dina. Za razliku od svoje sestre Dine koja se obrazovala i danas je direktor jedne kompanije, Filip je završio samo osam razreda osnovne škole. Međutim, iako nije obrazovan, ovaj momak važi za vrlo inteligentnog mladića koji je omiljen u društvu, a naročito među pripadnicama lepšeg pola. Njegov najbolji drug zove se Bruno. Filipova majka je Srpkinja, a otac Hrvat. Filip slavi i pravoslavne i katoličke praznike. Sa majčine strane njegova porodica živi u Novom Sadu u Srbiji.

Problematičan od malena

U Crikvenici ga mnogi znaju pod nadimkom Capo. Upravo Capo piše i na jednoj od Filipovih mnogobrojnih tetovaža. Inače, Filip je visok i krupan muškarac, istetoviran, veoma duhovit, šarmantan i harizmatičan. Jedni za njega kažu da je veoma emotivan, dok ga drugi smatraju izuzetno grubim i agresivnim.

Filip za sebe kaže da je odrastao na ulici i da je bio veoma problematičan još kao dete, a zatim i kao mladić. Ne krije da je više puta bio u sukobu sa zakonom, a jedno vreme je bio i iza rešetaka. Kako je, opet, imao problema sa zakonom u Hrvatskoj otišao je u Beograd u Srbiju. Tamo je odlučio da uđe u rijaliti šou program, kako je sam rekao u svom profilu, na „rehabilitaciju“.

1/10 Vidi galeriju (FOTO) FILIP CAR POSEDUJE VILU NA OBALI MORA! Živi u suvom luksuzu, a tek da vidite skupoceni nameštaj: Po poslednjim trendovima! Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Prvo javno pojavljivanje

Od Crikvenice do Beograda Po prvi put na malim ekranima publika je imala priliku da vidi Filipa 7. septembra 2020. godine kada je ušao u četvrtu sezonu rijaliti šou programa „Zadruga“ na „Pink“ televiziji. U svom profilu Filip je otvoreno rekao da ima „određenih“ problema sa zakonom u Hrvatskoj, pa je odlučio u međuvremenu da se preseli u Srbiju i uđe u rijaliti. Tada je rekao i da ima jednu firmu za vodene gradove i da drži jednu plažu u Crikvenici, a ranije je radio kao obezbeđenje u raznim klubovima. Izjavio je i da je kao dete bio po domovima, a kasnije u zatvoru zbog pljačke banke i pucnjave.

Foto: ATA images

Kao motiv ulaska u „Zadrugu“, osim bega iz Hrvatske zbog problema, naveo je i želju za upoznavanjem lepih i zanimljivih žena, kao i druženje. Filip je priznao da nema određen tip žena koje mu se dopadaju. Nekada su to mirne i fine devojke, a nekada sve suprotno od toga. Sve zavisi, kaže, kako mu se u tom trenutku „okrene“ u glavi. U „Zadrugu“ je ušao kao slobodan muškarac.

Miljenik žena

Veza sa Majom Marinković Nakon završetka „Zadruge 4“ Filip je ostao u Beogradu jer nije mogao da se vrati kući u Hrvatsku. Njegov problem sa zakonom još uvek nije bio rešen. Tako se sa svojim prijateljima i ocem video u Beogradu. Po izlasku iz rijalitija završio je vezu sa Minom Vrbaški. Otpočeo je druženje sa Majom Marinković sa kojom je u rijalitiju bio samo drug i koja je bila devojka njegovog druga Janjuša. Maja i Janjuš su raskinuli, a potom su naslovnice srpskih tabloide punile fotografije Filipa i Maje koji su uplovili u romansu.

1/6 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Damir Derivšagić, Nenad Kostić

U narednoj sezoni razveo je Dalilu Dragojević a njihova priča ličila je više na film nego na rijliti.

Nakon toga je rešio da je Aleksandra Nikolić žena za njega, a nakon kraja sezone dobili su devojčicu Leonu. Ni ta ljubav nije opstala, a bivši partneri su ostali u dobrim odnosima zbog deteta.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić i Filip Car Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram, instagram printscreen/filip_car_capo_ck

Na Filipa Cara pale su mnoge žene, ali samo neke od njh su mogle da se pohvale njegovom pažnjom.

Omiljeni učesnik bez pobede

Filip i kada nije učesnik rijalitija, neretko je jedna od glavnih tema u Beloj kući, te je i u Eliti 9 bilo tako. Bio je razlog strepnje Asmina Durdćića koji je u ljubavnom odnosu sa njegovom bivšom devojkom Majom Marinković.

Važi za jednog od najduhovitijih učesnika, a verni fanovi sa nestrpljenjem čekaju svaki njegov ulazak. Poznat je kao jedan od najšarmantnijih muškaraca ali i komentatora rijalitija ikada. U svojoj istoriji rijaliti učestovanja nije zabeležio ni jednu pobedu, a ponosno nosi titulu omiljenog takmičara ovog formata.

Stanija Dobrojević pobednica Elite 9

Stanija Dobrojević trijumfovala je na samom kraju večeri i odnela pobedu u devetoj sezoni rijalitija.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Starleta je osvojila 100.000 evra i sa osmehom na licu primila nagradu.