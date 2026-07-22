FENOMEN FILIPA CARA: VEČITI FAVORIT BEZ KRUNE Od problematičnog dečaka do najvećeg zavodnika zbog kojeg žene drhte: Biografija najomiljenijeg
Filip Car se proslavio tokom učešća u rijalitija Zadruga i vremenom postao jedan od najomiljenijih takmičara ikada.
Rođen je 14. septembra 1993. godine u Crikvenici u Hrvatskoj.
U petoj sezoni najpopularnijeg rijalitija na Balkanu Filip Car postao je jedan od glavnih aktera zbog ljubavne romanse sa udatom ženom Dalilom Mujić Dragojević.
Ljubavna priča koja se i danas prepričava
Car se zaljubio u udatu ženu koja je odlučila da ostavi muža Dejana Dragojevića, koji je takođe boravio u rijalitiju, i uplovi sa Filipom u ljubavnu romansu.
Dalila se zbog Filipa razvela u rijalitiju, a on ju je potom ostavio bez reči i pomirio se sa svojom bivšom devojkom Majom Marinković. Dalila je to veoma teško podnela, dok se Filip pravdao da je „kosmička zaljubljenost“ prošla i da je shvatio da još uvek gaji emocije prema bivšoj devojci Maji. Međutim, Maja Marinković i Filip Car konstantno su imali i svađe, a Maja je na njega i fizički nasrtala. Zbog toga je diskvalifikovana iz „Zadruge 5“.
Biografija
Inače, Filip se u rijalitiju, osim kao ženskaroš, pokazao i kao veoma duhovit momak koji nasmejava gledaoce pored malih ekrana. Detinjstvo i odrastanje Filip Car rođen je u Crikvenici u okolini Rijeke u Hrvatskoj 14. septembra 1993. godine. Odrastao je u uglednoj i mirnoj porodici, a ovaj momak je od detinjstva bio „crna ovca“ u porodici i radio je sve suprotno.
Njegova majka zove se Milica, a otac Franjo. Filip ima stariju sestru koja se zove Dina. Za razliku od svoje sestre Dine koja se obrazovala i danas je direktor jedne kompanije, Filip je završio samo osam razreda osnovne škole. Međutim, iako nije obrazovan, ovaj momak važi za vrlo inteligentnog mladića koji je omiljen u društvu, a naročito među pripadnicama lepšeg pola. Njegov najbolji drug zove se Bruno. Filipova majka je Srpkinja, a otac Hrvat. Filip slavi i pravoslavne i katoličke praznike. Sa majčine strane njegova porodica živi u Novom Sadu u Srbiji.
Problematičan od malena
U Crikvenici ga mnogi znaju pod nadimkom Capo. Upravo Capo piše i na jednoj od Filipovih mnogobrojnih tetovaža. Inače, Filip je visok i krupan muškarac, istetoviran, veoma duhovit, šarmantan i harizmatičan. Jedni za njega kažu da je veoma emotivan, dok ga drugi smatraju izuzetno grubim i agresivnim.
Filip za sebe kaže da je odrastao na ulici i da je bio veoma problematičan još kao dete, a zatim i kao mladić. Ne krije da je više puta bio u sukobu sa zakonom, a jedno vreme je bio i iza rešetaka. Kako je, opet, imao problema sa zakonom u Hrvatskoj otišao je u Beograd u Srbiju. Tamo je odlučio da uđe u rijaliti šou program, kako je sam rekao u svom profilu, na „rehabilitaciju“.
Prvo javno pojavljivanje
Od Crikvenice do Beograda Po prvi put na malim ekranima publika je imala priliku da vidi Filipa 7. septembra 2020. godine kada je ušao u četvrtu sezonu rijaliti šou programa „Zadruga“ na „Pink“ televiziji. U svom profilu Filip je otvoreno rekao da ima „određenih“ problema sa zakonom u Hrvatskoj, pa je odlučio u međuvremenu da se preseli u Srbiju i uđe u rijaliti. Tada je rekao i da ima jednu firmu za vodene gradove i da drži jednu plažu u Crikvenici, a ranije je radio kao obezbeđenje u raznim klubovima. Izjavio je i da je kao dete bio po domovima, a kasnije u zatvoru zbog pljačke banke i pucnjave.
Kao motiv ulaska u „Zadrugu“, osim bega iz Hrvatske zbog problema, naveo je i želju za upoznavanjem lepih i zanimljivih žena, kao i druženje. Filip je priznao da nema određen tip žena koje mu se dopadaju. Nekada su to mirne i fine devojke, a nekada sve suprotno od toga. Sve zavisi, kaže, kako mu se u tom trenutku „okrene“ u glavi. U „Zadrugu“ je ušao kao slobodan muškarac.
Miljenik žena
Veza sa Majom Marinković Nakon završetka „Zadruge 4“ Filip je ostao u Beogradu jer nije mogao da se vrati kući u Hrvatsku. Njegov problem sa zakonom još uvek nije bio rešen. Tako se sa svojim prijateljima i ocem video u Beogradu. Po izlasku iz rijalitija završio je vezu sa Minom Vrbaški. Otpočeo je druženje sa Majom Marinković sa kojom je u rijalitiju bio samo drug i koja je bila devojka njegovog druga Janjuša. Maja i Janjuš su raskinuli, a potom su naslovnice srpskih tabloide punile fotografije Filipa i Maje koji su uplovili u romansu.
U narednoj sezoni razveo je Dalilu Dragojević a njihova priča ličila je više na film nego na rijliti.
Nakon toga je rešio da je Aleksandra Nikolić žena za njega, a nakon kraja sezone dobili su devojčicu Leonu. Ni ta ljubav nije opstala, a bivši partneri su ostali u dobrim odnosima zbog deteta.
Na Filipa Cara pale su mnoge žene, ali samo neke od njh su mogle da se pohvale njegovom pažnjom.
Omiljeni učesnik bez pobede
Filip i kada nije učesnik rijalitija, neretko je jedna od glavnih tema u Beloj kući, te je i u Eliti 9 bilo tako. Bio je razlog strepnje Asmina Durdćića koji je u ljubavnom odnosu sa njegovom bivšom devojkom Majom Marinković.
Važi za jednog od najduhovitijih učesnika, a verni fanovi sa nestrpljenjem čekaju svaki njegov ulazak. Poznat je kao jedan od najšarmantnijih muškaraca ali i komentatora rijalitija ikada. U svojoj istoriji rijaliti učestovanja nije zabeležio ni jednu pobedu, a ponosno nosi titulu omiljenog takmičara ovog formata.
Stanija Dobrojević pobednica Elite 9
Stanija Dobrojević trijumfovala je na samom kraju večeri i odnela pobedu u devetoj sezoni rijalitija.
Starleta je osvojila 100.000 evra i sa osmehom na licu primila nagradu.