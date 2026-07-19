Čak 60 takmičara prošlo je kroz Belu kuću, a njih 30 je ušlo u finalnu nedelju. Odlukom vaših glasova ostalo ih je svega 23, a večeras nakon nekoliko preseka saznajemo ko ulazi u SUPERFINALE.

Žestoki sukobi vodili su se između Maje, Asmina, Stanije i Aneli, a da li će neko od njih osvojiti 100.000 evra ili će to biti potpuno drugi učesnik ostaje nam da vidimo u narednom danu. Pred vama je anketa u kojoj potpuno besplatno možete glasati za svog favorita: