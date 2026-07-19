Saznajte ko je pobednik Elite 9! Učestvujte u anketi i glasajte za svog favorita među 23 takmičara.
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KO JE POBEDNIK ELITE 9? Velika Kurirova ANKETA - čitaoci biraju ko će biti na tronu!
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Nakon 10 meseci duge borbe vreme je da saznamo ko će biti pobednik Elite 9.
Čak 60 takmičara prošlo je kroz Belu kuću, a njih 30 je ušlo u finalnu nedelju. Odlukom vaših glasova ostalo ih je svega 23, a večeras nakon nekoliko preseka saznajemo ko ulazi u SUPERFINALE.
Žestoki sukobi vodili su se između Maje, Asmina, Stanije i Aneli, a da li će neko od njih osvojiti 100.000 evra ili će to biti potpuno drugi učesnik ostaje nam da vidimo u narednom danu. Pred vama je anketa u kojoj potpuno besplatno možete glasati za svog favorita:
Anketa
Ko je pobednik Elite 9
Pred samo superfinale objavićemo rezultate vaših glasova i tada saznati ko je miljenik čitalaca Kurira.
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