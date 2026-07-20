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Lepi Mića i Boginja napustili su Elitu samo jedan dan pred finale.

Ovi takmičari izgubili su šansu da se bore za prestižne nagrade, a nezadovoljstvo nisu krili ni u studiju.

"Drago mi je da sam izbacila ološa"

Boginja je u razgovoru sa Anom Radulović otkrila da je razočarana.

- Nisam očekivala jer su odvratni ljudi ostali, ali drago mi je jer sam izbacila najvećeg ološa Boru Santanu - rekla je Boginja.

- Da sad možeš da vratiš vreme da li bi se opet zaljubila u Filipa? - upitala je Ana.

- Naravno da ne. On je ozbiljan folirant, sigurna sam da mu se Aneli apsolutno ne sviđa već je favorit i mora da bude njeno kuče - odgovorila je Boginja.

"Za mene je ovo veliko poniženje"

Lepi Mića takođe je završio svoje takmičenje, a veteran rijalitija takođe nije bio zadovoljan plasmanom. U sezonama do sada uvek je bio deo finala, ali ovoga puta je publika odlučila drugačije.

- Branio je pogrešno, zato je sada ovako. Gde je sada Anelina podrška, gde su Lavice da glasaju za njega - dodala je Boginja.

- Mene ne treba niko da brani. Smatram da sam zaslužio da ostanem tamo jer sam držao svoj stav - rekao je Mića.

- Tako je kako je, publika je tako htela. Za mene je ovo veliko poniženje - rekao je Mića.

Veliko slavlje

U Belu kuću ušao je Darko Tanasijević sa sve šampanjcem i proglasio preostale učesnike superfinalistima. U Šimanovcima je u tom trenutku krenulo veliko slavlje i luda žurka.

Učesnici su se smejali, vrištali, đuskali i slavili svoj plasman, a sve do večeras imaju priliku za osvajanjem prestižnih nagrada.

Na Pink Televiziji superfinale počinje u 21 čas, a još malo vremena je ostalo da gledaoci podrže svoje favorite.