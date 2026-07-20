NOĆ PRED SUPERFINALE ISPALI IZ ELITE: Razočarani i besni izašli iz rijalitija, a u Beloj kući počelo ludačko slavlje (VIDEO)
Ovi takmičari izgubili su šansu da se bore za prestižne nagrade, a nezadovoljstvo nisu krili ni u studiju.
"Drago mi je da sam izbacila ološa"
Boginja je u razgovoru sa Anom Radulović otkrila da je razočarana.
- Nisam očekivala jer su odvratni ljudi ostali, ali drago mi je jer sam izbacila najvećeg ološa Boru Santanu - rekla je Boginja.
- Da sad možeš da vratiš vreme da li bi se opet zaljubila u Filipa? - upitala je Ana.
- Naravno da ne. On je ozbiljan folirant, sigurna sam da mu se Aneli apsolutno ne sviđa već je favorit i mora da bude njeno kuče - odgovorila je Boginja.
"Za mene je ovo veliko poniženje"
Lepi Mića takođe je završio svoje takmičenje, a veteran rijalitija takođe nije bio zadovoljan plasmanom. U sezonama do sada uvek je bio deo finala, ali ovoga puta je publika odlučila drugačije.
- Branio je pogrešno, zato je sada ovako. Gde je sada Anelina podrška, gde su Lavice da glasaju za njega - dodala je Boginja.
- Mene ne treba niko da brani. Smatram da sam zaslužio da ostanem tamo jer sam držao svoj stav - rekao je Mića.
- Tako je kako je, publika je tako htela. Za mene je ovo veliko poniženje - rekao je Mića.
Veliko slavlje
U Belu kuću ušao je Darko Tanasijević sa sve šampanjcem i proglasio preostale učesnike superfinalistima. U Šimanovcima je u tom trenutku krenulo veliko slavlje i luda žurka.
Učesnici su se smejali, vrištali, đuskali i slavili svoj plasman, a sve do večeras imaju priliku za osvajanjem prestižnih nagrada.
Na Pink Televiziji superfinale počinje u 21 čas, a još malo vremena je ostalo da gledaoci podrže svoje favorite.