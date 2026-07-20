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Večeras od 21 sat biće održano finale "Elite 9", a učesnici su se okupili za crnim stolom gde su navodili ko po njihovom mišljenju bi trebalo da pobedi.

Aneli Ahmić je pomenula svog sestrića Nerija Ružanjija, ali joj on ipak nije među favoritima.

- Novac bih dala Neriju naravno, ali za mene nije pobednik jer je došao i najstrašnije lagao za svoju porodicu, ukaljao je naš obraz, uništio našu porodicu, što se mene tiče, pobedu kao čoveku dajem Filipu Đukiću - rekla je Aneli.

- Za mene je Aneli pobednik, ostavila je ovde krv, suze i znoj - uzvratio je Đukić, koji je osvojio Anelino srce.

1/10 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Pored svih nas u kući, Nerio bi dobio prvo mesto zasluženo, ima ćerku, ima porodicu, iskreno od srca vam želim pobedu, da kupite stan - rekla je Sofija Janićijević.

- Nerio i Stanija su moralni pobednici, ali i Stanija koja je došla ovde da iznese svoju istinu, zaslužila si i ti da uzmeš pare, kad su ovi svi na tvojoj grbači uzimali honorare - rekao je Dača.

- Lako je biti svoj i kulturan kad te niko ne gazi. Ja nisam nikad glumio žrtvu. Po meni treba da bude pobednica moja devojka Maja, nju su svi gazili, sem par osoba. Ušla je informacija da sam najomraženiji lik ovde, a ona je tad ušla sa mnom u vezu i ona je za mene pobednik. Za mene je pobednik Maja - rekao je Asmin.

1/7 Vidi galeriju Elitari Foto: Printscreen



- Da pozdravim Takija, zamolila bih te da večeras budeš gospodin. Moj dečko treba da bude pobednik, on je vodeća figura ovog rijalitija, od prvog dana je centralna figura i držao je rijaliti. Većina su ovde foliranti, a ti si bio iskren u svemu. Imao si prilike da biraš na koju ćeš stranu, a birao si da budeš uz mene. Izdvaja te od svih. Bio si morbidan i vređao, ali ni tebe nisu štedeli. Ivan, Anđelo i Janjuš su takođe zaslužili da uđu u top pet, to su pravi igrači - rekla je Maja.

- Izvojiću svoja tri najbolja druga, Filip, Janjuš, Bebica. Filip je dobar i pošten momak. Janjuš nije vređao, bio je smešan, humorističan, bilo bi mi drago da bilo ko od vas pobedi. Reći ću i Bebica, jer o njemu mislim sve najlepše - rekao je Anđelo.