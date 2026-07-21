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U finalnoj noći svi su želeli da budu najlepši ikada, te su devojke nosile specijalne toalete. Neki od učesnika su oduševili publiku svojom pojavom, dok su drugi preterali u nameri da izgledaju što bolje. Ipak, bilo je i onih koje glamur nije zanimao.

Mina Vrbaški

Iako nije ušla u superfinale i nije se borila za glavnu nagradu, Mina Vrbaški je došla sa Viktorom Gagićem ruku pod ruku. Da joj je jubav na prvom mestu dokazala je kada se pojavila u Šimanovcima u skromnom izdanju ali sa osmehom na licu. Mina je izabrala prsluk i pantalone u krem varijanti, vrlo svedeno i pristojno.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

Šljokica, perja, dekoltea ovoga puta nije bilo, te je bilo vrlo jasno da joj stajnig pve noći nije bio prioritet.

Teodora Delić

Učesnica Elite koja je ispala u prvom delu finala za specijalno veče izabrala je krem kaljinu koja je istakla sve njene atribute, ali i "vrištala" od sitnih detalja.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

Bujni dekolte je bio u prvom planu, a dužina haljine je bila i više nego kratka. Dok jedni misle da je Delićeva pokazala previše i da je bila pravi mofni fijasko, drugi smatraju da joj ova odevna kombinacija lepo stoji.

"Šta je ovo", "Da nije malo preterala", "Cirkus", "Previše, ali joj dobro stoji", "Skandalozno", bili su samo neki od komentara koji su se našli na društvenim mrežama.

Maja Marinković

Stajling Maje Marinković i ovoga puta je bio provokativan i više nego zanimljiv. Bombastičan dekolte svakako je bio u prvom planu, a haljina sa cirkonima i ukrasima sa efektom ogledala oduzimali su dah svim gledaocima.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

Marinkovićeva nije pokazala samo grudi, već i zadnjicu koju je dva puta korigovala intervencijama, te se nije libila da pokaže svoju figuru.

"Crna mamba", "Blista Makica", "Pokidala sa stajlingom", bili su samo neki od pozitivnih komentara po društvenim mrežama.

Dušica Jakovljević

Voditeljka Elite ukrala je šou čim se pojavila u Šimanovcima. Kao i svake godine, Dušica se potrudila da izgleda glamurozno, a ovoga puta su beli biseri bili pravi modni specijalitet.

1/6 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Printscreen, Kurir

U kratkom kombinezonu u dižini šortsa, zablistala je ispred malih ekrana, te gledaoci nisu znali gde pre da gledaju. U prvom planu je bio bujni dekolte, ali i duge noge koje su bile istaknute ovom odevnom kombinacijom. Kraljica transformacija i frizura ovoga puta se pojavila sa dugom kosom, a na glavi je imala rajf od belih bisera takođe.

"Brutalna", "Njoj sve dobro stoji", "Kakav autfit", "Stajling za deset", pisali su korisnici društvenih mreža koji su masovno hvalili izgled voditeljke.

Sofija Janićijević

Nežna šampanj boja i haljina sa čipkom bili su Sofijin izbor kada je stajling u pitanju.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

Eleganciju je upotpunila podignutom kosom u visokoj punđi i pramenom koji joj je pomalo prekrivao lice. Čipkani karnerići na haljini su davali nežniji ton, a Janićijevićevoj je ovo jedan od skladnijih javnih pojavljivanja.

Milena Kačavenda

Milena Kačavenda je u finalnoj noći išla na sigurnu i svedeniju varijantu, te se odlučila za belo odelo.

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Kurir

Eleganciju je upotpunila bela ruža i biseri na ogrlici koji su se spuštali sve do dekoltea.

Aneli Ahmić

Aneli Ahmić se pojavila u srebrnoj šljaštećoj haljini sa resama.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Marko Karović

Ahmićeva je ponela dugu glamuroznu haljinu koja je sakrila grudi, ali je istakla njenu vitku figuru. Aneli je sijala i blještala ispred malih ekrana, a ponela je i laskavu titulu vicešampionke Elite.

"Što nije pustila kosu", "Aneli sija", "Elegantna lavica", "Meni je ovo previše", komentarisali su fanovi rijalitija.

Stanija Dobrojević

Pobednica Elite je zablistala u glamuroznoj haljini punoj cirkona i detalja.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Haljina je bila gotovo providna te je njeno telo došlo do izražaja.

Preko ramena je nosila perje koje se savršeno uklapalo uz njen stalnig, a za ovu priliku pustila je kosu koju je uglavnom držala prebačenu na jednoj strani.

Mnogi su komentarisali po društvenim mrežama da je ovo jedan od najboljih stajlinga noći.