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Anđelo Ranković zauzeo je 11. mestu u finalu "Elite 9". On se nakon napuštanja rijalitija osvrnuo na svoje učešće, prokomentarisao dojučerašnje cimere, a onda je rekao i koja je njegova odluka o daljem učešću u ovom formatu. 

- Ušao sam 11. i izašao 11. To je simbolično - započeo je Anđelo.

Ipak, na konstataciju da je Luka likovao jer ga je Anita isterala sa imanja, Ranković nije krio svoje razočaranje. Kako sam ističe, smatrao je da pojedini takmičari ne zaslužuju bolji plasman od njega.

- Ma sve je to okej, ja sam se i kladio sa Ivanom Marinkovićem. Govorio sam da Luka, Ivan i Anita ne zaslužuju da budu ispred mene, a svi su ispred mene. Nisam srećan ali prihvatam", iskren je bio Anđelo, prenosi Blic.

Ovom prilikom, Ranković je doneo i veliku odluku koja će sigurno iznenaditi njegove verne fanove, a to je da stavlja tačku na ovaj životni period.

Anđelo Ranković Foto: Marko Karović

- Ovde završavam rijaliti -  poručio je kratko i jasno.

Posebnu pažnju privukao je njegov osvrt na Ivana Marinkovića, prema kojem Anđelo nije imao ni trunke zadrške.

- Ivanova je ovo pobeda najviše što je ispred mene. On nikada ne može da pobedi u rijalitiju" - oštar je bio Ranković govoreći o svom rijaliti cimeru.

Ivan Marinković Foto: Marko Karović

Pored plasmana i sukoba sa bivšim cimerima, javnost je sa nestrpljenjem iščekivala i susret Anđela sa Tamarom Radoman, drugaricom njegove bivše partnerke Anite. Anđelo o njoj nema preterano visoko mišljenje.

- Ona ima nadmen stav bez pokrića -  prokomentarisao je Ranković kratko.

Za sam kraj, Anđelo je poslao jasnu poruku svima koji su kovali planove protiv njega tokom njegovog boravka na imanju, najavljujući potpuno novu fasu u svom životu i borbu izvan kamera.

Anita Stanojlović Foto: Marko Karović

- Međutim, ja sam rekao sada kada izađem boriću se za svoju porodicu i čast. Mogu svi da očekuju neku drugačiju borbu od mene jer radili su sve da me unište - zaključio je Ranković sa dozom prkosa.

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Anđelo Ranković se vraća u Elitu Izvor: Kurir