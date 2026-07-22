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Jedan od najemotivnijih trenutaka na proslavi nakon završetka Elite 9 dogodio se kada su Staniji Dobrojević prišli roditelji njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića. Susret pred brojnim kamerama bio je veoma dirljiv, a emocije nisu uspeli da sakriju ni Stanija, ni Mustafa, ni Mevlida.

Mevlida je prva prišla starleti i čvrsto je zagrlila, nakon čega su obe zaplakale. Nedugo zatim pridružili su im se Mustafa, kao i Asminova sestra Minka, pa je usledio još jedan emotivan zagrljaj.

- Nemam reči. Sa srećom Stanija - kroz suze je rekla Mevlida.

Mustafa je istakao da će Staniju zauvek pamtiti po lepim stvarima, ali da smatra da je njihova priča završena.

- Ja ću uvek da vas pamtim onako kakve sam vas upoznala. Želim vam sve najlepše, ali ova priča je završena jer mi je urađeno šta je urađeno - rekao je Mustafa.

On nije krio ni koliko ceni Staniju, pa joj je uputio niz lepih reči.

- Svaka čast Stanija, poštujem tvoj karakter i dokazala si da sa tobom niko ne može da se meri - poručio joj je.

1/5 Vidi galeriju Stanija i Asminova porodica Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebno emotivna bila je Mevlida, koja je priznala da joj je i dalje teško zbog toga što Stanija više nije deo njihove porodice.

Nikad preboleti neću što mi ona nije snajka i što ga je pustila u rijaliti. Mnogo te volim - rekla je kroz emocije.

Nakon toga, Mustafa i Mevlida govorili su i o vezi svog sina Asmina Durdžića i Maje Marinković, ne krijući razočaranje zbog svega što se dešavalo tokom rijalitija.

Mevlida je istakla da Maji ne može da oprosti uvrede koje joj je uputila, smatrajući da su granice odavno pređene.

- Ne znam šta da oprostim, neka Bog oprosti. To što je izgovorila, ja ne mogu da pređem preko toga. Ja sam lepo rekla i njoj i Asminu morate da poradite na sebi, da se lečite od takvih reči jer to normalan čovek ne može da razume. Šta biste vi mislili o meni da ja njoj oprostim sada. Tu je bilo 10 meseci, ja nisam videla ništa lepo i dobro sem svađe, tuđe, psovanja i vređanja - rekla je za Blic, a potom dodala:

- Rekla sam da priča sa svojim tatom, da moraju da porade na sebi. Da upale telefone i vide šta su radili, pa onda da stanu pred nas.