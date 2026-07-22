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Tokom spektakularne završne žurke povodom finala Elite 9, dogodio se trenutak koji je iznenadio mnoge. Posle dugog perioda javnih sukoba i teških reči, Aneli Ahmić pružila je ruku pomirenja Minki i Mevlidi Durdžić.

Na slavlju su se susrele oči u oči, a umesto novih rasprava usledio je emotivan zagrljaj kojim su, kako se moglo videti, odlučile da stave tačku na nesuglasice koje su godinama punile naslovne strane.

Sve uvrede i međusobne optužbe ostavile su po strani, a zajednički cilj bio je da zbog Asminove i Aneline ćerke Nore okrenu novu stranicu.

Međutim, po svemu sudeći ovo pomirenje se nije svidelo Anelinoj majci Jasni, poznatijoj kao Grofica, te se ona u nekoliko navrata oglasila na društvenoj mreži Instagram.

Na prvom storiju koji je okačila Grofica je prozivala Durdžiće zbog razgovaora sa Stanijom.

Foto: Printscreen

Na drugom storiju je okačila Aneli kako razgovara sa Mevlidom i Minikom:

- E majku vam je*em - napisala je Grofica.

- Šta je ovo hijene oko nje, ona budala - napisala je Grofica i prozvala svoju ćerku Aneli.

Foto: Printscreen

Grofica je i na narednom storiju vređala Aneli:

- E glupačo, sa ženama koje su ti svašta nameštale, govorile.

Foto: Printscreen

A na poslednjem storiju, Grofica je prozivala Minku, zbog slike koju je objavila.

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