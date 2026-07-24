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Mustafa i Mevlida Durdžić, roditelji Asmina Durdžića su u otvorenom razgovoru za medije govorili o odnosu sa sinom nakon završetka “Elite 9”, susretu i razgovoru sa Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić, ali i o devojci Maji Marinković kod koje Asmin boravi posle rijalitija.

Asmin im je javno zamerio grljenje i lepe reči za njegove dve partnerke, a evo kako su Durdžići doživeli susret sa majkom njihove unuke.

"Uhvatila sam je za ruku"

- Mi smo se uhvatile za ruku i ja sam njoj čestitala na njenom osvojenom drugom mestu i rekla sam joj: „Aneli, da li je ovo potrebno?“ A mislila sam na to da li je ovo potrebno da mi ne pričamo, a ona je rekla: „Ne.“ Bila je toliko iscrpljena, ne znam da li je možda neku čašu popila više ili su je emocije savladale. U tom trenutku je došla i Minka, ona je pričala sa njom o Nori i ja sam joj rekla:

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

„Ovo ne vodi ničemu. Mi treba da budemo dobri radi Nore.“ Ona je meni u tom trenutku spomenula tog navodno Samuela što oni spominju. Ja kažem: „Ja o Samuelu ne znam ništa i ne treba da je to tvoj problem. Tebe treba interesuje samo Nora, ništa drugo.“ Ivana Šopić kada je došla, ona nije želela da govori o tome ili nije imala snage i plakala je. Dok sam gledala kako plače, bilo mi je teško - rekla je Mevlida za Blic i otkrila kako je tekao njihov razgovor:

1/7 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printskrin, BoBa Nikolić

- Pitala sam je da li može da malo popričamo, da vidimo gde je problem. Nora treba da ima tatu, drugu baku i dedu, tetku, sve. To je lepo od Grofice šta ona nju pazi tri godine. Ja bih isto to radila. Ja sam njoj otvorila telefon i pokazala: „Evo vidiš šta smo Sita i ja pisale, pročitaj sve, ja nikad nisam nikoga vređala, ni tvoju mamu, ni tebe, ni Situ. “ Ona je rekla „Sve znam.“ A ona zna ono što su oni njoj pričali. Ja kažem: „Ako želiš, ja ti dozvoljavam da sve pročitaš.“ I ona to nije htela - govorila je Mevlida za Blic.

"Neću preći preko Majinih uvreda"

Mevlida i Mustafa ističu da nisu prešli preko uvreda koje je Maja iznela na račun njihove porodice.

- Ne, neću preći. Sad ovo sinoć što se desilo, sad neću nikad preći. I ne želim da bude u mojoj blizini, nikada. Ja njima neću osporavati njihov odnos ako su oni srećni u tom odnosu i ako se oni stvarno vole i ako ima ta ljubav postoji, ali nikad im nikad neću preći preko toga, nit ću biti u njihovoj blizini. Ja mislim da je sve ona kriva za to sinoć, jer je ona njemu pisala. On je čitao telefon šta ona piše i zato je došlo do ovoga svega - rekla je ona, a sa njom je bio saglasan i Mustafa:

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Pa ne možeš takve uvrede oprostiti, ali baš sad da bih ja vodio s njom ratove ili da bi se spustio na njen nivo, na osobe koja je uvredila ne samo mene, nego očeve celoga sveta i ćerke. Teško je takvu stvar oprostiti. Ja ne znam zaista zašto je ona to rekla, ali takve stvari je govorila i Aneli kad smo se svađali. U afektu čovek kaže svašta. I mi smo rekli možda i prema Staniji nekad neku lošu reč. Ja nisam nijednu mrzeo od njih tri. Ja sam s emocijama reagovao i zato i nisam imao tvrđi stav prema tim vezama, onako kako su one slale, ja sam tako uzvraćao nazad, a oprostio nisam. Kako oprostiti takve stvari?